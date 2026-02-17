Si è fratturata il collo del femore la mattina del 21 gennaio scorso. Alle 12 era già nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Alle 16 dello stesso giorno, appena quattro ore dopo, era in sala operatoria. L’intervento, eseguito con successo, è durato circa 30 minuti. Il 28 gennaio, dopo appena una settimana, la paziente è stata dimessa per avviare il percorso di recupero funzionale.

Ha 99 anni e ne compirà 100 ad agosto.

Il caso, emblematico dell’efficienza dell’articolazione ospedaliera brindisina, conferma i risultati di eccellenza che vedono l’Ortopedia del Perrino ai vertici della classifica nazionale del Programma Nazionale Esiti (PNE) di Agenas per il trattamento delle fratture del collo del femore.

“Questo risultato non è frutto solo del lavoro dell’équipe ortopedica, ma di un sistema integrato che coinvolge Pronto soccorso, Radiologia, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Blocco operatorio, Medicina, Riabilitazione e tutti i servizi di supporto – dichiara il direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia, Gianfranco Corina -. La rapidità con cui abbiamo trattato questa paziente, nonostante l’età avanzata e le complessità del caso, dimostra che la vera forza del Perrino è la sinergia tra specializzazioni. Siamo tra i primissimi ospedali in Italia per questo indicatore perché qui c’è una squadra che lavora con protocolli condivisi e un unico obiettivo: il paziente”.

La donna è stata valutata immediatamente dal team di Ortopedia che, in coordinamento con gli anestesisti e i medici internisti, ha programmato l’intervento in tempi brevissimi, rispettando le best practice internazionali che prevedono l’intervento chirurgico entro 24-48 ore dal trauma.

L’Ortopedia del Perrino ha chiuso il 2024 tra le prime strutture italiane per appropriatezza di trattamento e per sopravvivenza a 30 giorni dei pazienti operati per frattura del collo del femore, un riconoscimento che riflette la capacità di garantire cure sicure e tempestive anche alle persone più fragili.

A conferma della bontà del lavoro di Corina e della sua squadra, a pochi giorni dalle dimissioni della donna, è arrivata una mail dalla famiglia con la quale i parenti della 99enne hanno voluto ringraziare il direttore e tutti quelli che si sono presi cura della nonnina. “Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutto il reparto di Ortopedia – affermano i famigliari – per la professionalità, la competenza e l’umanità. Oltre all’elevata preparazione medica, ciò che ha fatto davvero la differenza è stata l’attenzione alla persona, la disponibilità e la sensibilità con cui ogni gesto è stato compiuto. In un momento delicato, il vostro lavoro ha saputo trasmettere sicurezza, rispetto e conforto, qualità che meritano il più profondo riconoscimento. Grazie per la dedizione e l’impegno con cui ogni giorno svolgete il vostro prezioso servizio”.

