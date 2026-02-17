La rete di assistenza gratuita della Casa Zaccheo continua a crescere, diventando un presidio di salute sempre più completo per la comunità mesagnese. Oltre ai medici di medicina generale già presenti, lo staff accoglie un nuovo, stimato specialista.

Il dott. Leonardo De Matthaeis, ginecologo di lunga esperienza che, dopo il pensionamento, ha scelto di continuare a indossare il camice e mettere la sua professionalità a disposizione di chi ne ha bisogno.

Un impegno familiare condiviso: il dottor De Matthaeis, infatti, raggiunge nel team di volontari la moglie, Dott.ssa Galeone, già attivamente impegnata a Casa Zaccheo come medico di base insieme ai colleghi Dott. Mattia e Dott.ssa Panico.

Medici che diventano testimoni di quanto il valore del volontariato sia radicato nel tessuto della nostra città.

Le donne che afferiranno alla struttura potranno contare su consulenze specialistiche gratuite dedicate. Il dott. De Matthaeis sarà disponibile presso i locali della Casa Zaccheo ogni giovedì dalle 9 alle 12 previo appuntamento che potrà essere concordato chiamando il numero 3473736988.

Alla Casa Zaccheo la solidarietà non va in pensione ma rinasce ogni giorno grazie a gesti concreti come quello dello staff medico.