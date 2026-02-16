I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, sede centrale, sono intervenuti nella mattinata di oggi per un incendio che ha coinvolto un camion adibito al trasporto di alimentari lungo la strada statale 613, all’altezza dello svincolo per Torchiarolo.
La squadra ha provveduto allo spegnimento del mezzo, alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata, evitando che le fiamme si propagassero.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.
Per consentire le operazioni di soccorso, il transito dei veicoli in direzione sud risulta temporaneamente bloccato. Non si registrano feriti.