È stato convocato per martedì 17 febbraio alle ore 10.00 nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi un incontro interistituzionale col fine di avviare un confronto concreto e operativo per la definizione di un protocollo condiviso a tutela dei figli delle persone detenute presso la Casa Circondariale di Brindisi.

L’iniziativa, promossa dalla Garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi Valentina Farina, si pone l’obiettivo di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori favorendo un lavoro sinergico tra istituzioni penitenziarie, servizi territoriali e comunità locale.

L’idea del protocollo nasce dalla constatazione che – pur in presenza di impegno, professionalità e dedizione da parte dell’istituzione penitenziaria e dei servizi – permangono difficoltà strutturali reali, che rendono fragile e discontinua la tutela dei minori coinvolti e le responsabilità genitoriali. Nello specifico si riscontrano: assenza di procedure formalizzate di segnalazione precoce dei figli di persone detenute ai servizi territoriali competenti; tempi di attivazione spesso tardivi dei servizi sociali e sanitari, che intervengono quando il disagio del minore è già strutturato; frammentazione degli interventi tra Comuni, ASL e servizi specialistici, con difficoltà di coordinamento e di continuità assistenziale; disomogeneità delle prassi sul territorio provinciale, legata alle diverse capacità organizzative dei singoli enti; difficoltà di accesso a valutazioni psicologiche e neuropsichiatriche tempestive, anche a causa delle liste d’attesa; carenza di interventi di sostegno alla genitorialità e di psico-educazione, in particolare nei confronti dei padri detenuti che presentano fragilità emotive, culturali o relazionali; rischio concreto che i figli delle persone detenute restino inermi e invisibili, privi di una presa in carico chiara e continuativa.

Criticità che incidono fortemente sul diritto alla famiglia e sul superiore interesse del minore.

L’idea è quella di sperimentare un modello integrato di presa in carico multidisciplinare, accompagnamento alla genitorialità e graduale reinserimento sociale di genitori sottoposti a misure di detenzione.

L’incontro proposto intende dunque rispondere all’esigenza di trasformare obblighi normativi già esistenti in prassi operative effettive.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni e dei servizi del territorio, nonché la Provincia di Brindisi, rappresentata dal Presidente F.F. Giuseppe Ventrella, dalla Dirigente Fernanda Prete, quale soggetto di coordinamento e di promozione delle politiche territoriali.

Ordine del giorno:

1. Saluti istituzionali e richiamo al quadro normativo

2. Rappresentazione delle criticità operative attualmente riscontrate

3. Analisi delle difficoltà di raccordo tra istituzione penitenziaria, Comuni e ASL

4. Condivisione delle prassi esistenti e dei limiti applicativi

5. Proposta di definizione di un protocollo operativo interistituzionale

6. Presa in carico precoce dei minori e continuità degli interventi

7. Sostegno alle relazioni familiari e psico-educazione genitoriale

8. Costituzione di un tavolo tecnico e definizione dei prossimi passi