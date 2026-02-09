L’Associazione Una Valle di Libri, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, organizza un nuovo appuntamento culturale all’insegna della lettura, del dialogo e della riflessione.

Martedì 10 Febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Convegni della BCC Ostuni (Largo Monsignor Italo Pignatelli n. 2, 3° piano), sarà ospite Fabio Macaluso, che presenterà il suo libro “Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolare”, in dialogo con Franco Colizzi.

All’incontro parteciperanno anche le associazioni Gulliver, l’Associazione degli Psicologi di Ostuni e il Presidio del Libro, contribuendo a rendere l’evento un vero e proprio momento di confronto pubblico su una tematica di grande rilevanza sociale.

Il volume è un memoir autobiografico in cui l’autore racconta il proprio percorso di vita segnato dal disturbo bipolare, tra successi professionali, fragilità personali e un cammino verso la consapevolezza. La presentazione offrirà al pubblico un’occasione di riflessione sui temi della salute mentale, del supporto e della resilienza, attraverso la forza della scrittura e il dialogo tra istituzioni culturali, professionisti e associazioni del territorio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la dichiarazione del presidente dell’associazione Una Valle di Libri, Flavio Cellie: «Con il format Una Valle di Libri continuiamo a sostenere con convinzione la diffusione della cultura e degli eventi legati ai temi dell’attualità. Questa iniziativa è la testimonianza concreta di quanto la nostra associazione voglia fare per la crescita culturale non solo della città di Ostuni, ma dell’intera Valle d’Itria. Un ringraziamento sentito va a chi ha risposto, come sempre, presente alla nostra chiamata, alle associazioni coinvolte e alla Banca di Credito Cooperativo, che ancora una volta ha dimostrato sensibilità e attenzione verso il territorio».

L’incontro rappresenta un momento di cultura aperto alla cittadinanza, per promuovere la lettura come strumento di conoscenza, inclusione e crescita collettiva.