Nel corso della notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio una Volante della Polizia di Stato in servizio presso l’UPGSP della Questura di Brindisi si è resa protagonista di un intervento diverso da quelli ai quali siamo abituati.

Mentre era impegnata nel perlustrare le strade della città, come fanno ogni giorno e ogni notte le Volanti della Polizia di Stato , la pattuglia dell’UPGSP- Sezione Volanti della Questura ha notato per le strade del rione sant’Elia una coppia di cani Pastori Tedeschi che vagavano visibilmente disorientati. Gli operatori della Polizia di Stato per evitare che qualcuno potesse investire i due cani, hanno posizionato la vettura di servizio sulla carreggiata con i lampeggianti accesi in modo tale da fare da riparo ai due poveri animali che si presentavano molto spaventati, apparentemente ben curati e con un regolare collare in acciaio.

Tale stato di cose ha indotto a ritenere che potessero essere scappati da qualche abitazione e che, spaventati dalle auto in transito a velocità sostenuta, potessero aver perso l’orientamento rischiando di farsi del male. Nonostante i due cani non fossero di piccola taglia, i poliziotti , dopo aver chiesto ausilio al personale della ASL di Brindisi, hanno deciso di passare all’azione prima dell’arrivo del veterinario, per evitare che i cani si allontanassero per le vie limitrofe. Per poterli avvicinare hanno utilizzato qualche snack che i poliziotti avevano con sé per sgranocchiare qualcosa durante le lunghe ore di servizio notturno.

I due cani , inizialmente nervosi, sono stati tranquillizzati dagli operatori della Polizia di Stato che li hanno coccolati e accarezzati sino a quando, con l’arrivo del veterinario, sono stati portati momentaneamente presso il canile comunale di Brindisi dove, poche ore più tardi, i proprietari sono andati a riprenderli per riaccompagnarli a casa.

Una storia a lieto fine che senza l’intervento della pattuglia della Polizia di Stato avrebbe potuto avere un epilogo molto diverso.