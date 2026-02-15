La segreteria del Presidio Fit Cisl di Brindisi rilancia l’allarme sulla questione trasporto pubblico locale, ribadendo come non sia tollerabile che i lavoratori della Società Trasporti Pubblici (STP) di Brindisi, che svolgono il loro lavoro con la massima professionalità in un servizio essenziale per tutta la comunità cittadina e provinciale, continuino ad essere bersaglio, insieme ai passeggeri, di teppisti e bulli, privi di scrupoli e irresponsabili, che con le loro azioni possono creare conseguenze serie, mentre i lavoratori e passeggeri rischiano la vita.

Nessuno deve vivere fuori dalle regole civili e tutte le Istituzioni devono opportunamente attivarsi e intensificare i controlli, tramite le forze di Polizia, i Carabinieri, i Vigili Urbani, perché salvaguardare la vita e un patrimonio che è pubblico è dovere di tutti, nessuno escluso.

Noi ci siamo, vogliamo contribuire con le nostre proposte a difesa della salute e sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri.

Vogliamo contribuire a salvaguardare una società pubblica che, quotidianamente, assicura un diritto necessario e indispensabile come il trasporto delle persone.

Diciamo basta al teppismo, oltretutto considerando che in un anno sono stati danneggiati 23 autobus, con conseguenze economiche che ricadranno sulle tasche dell’intera comunità.

Siamo solidali con la Direzione della Società STP di Brindisi per gli sforzi economici che sta compiendo per il rinnovamento del parco mezzi con autobus sempre più green, a tutela dell’ambiente ed a garanzia di un servizio di qualità con automezzi efficienti e puliti.

La Fit Cisl, insieme con la Cisl Taranto Brindisi, non abbasserà la guardia e si confermerà pungolo continuo per tutti, perché la salute e la sicurezza non rimangano slogan vuoti ma si confermino un diritto-dovere da preservare in tutti i luoghi di lavoro.

Fit Cisl di Brindisi