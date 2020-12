Percorso: Via Duca degli Abruzzi – Villaggio Pescatori – Case Nuove – Paradiso – Prov. S. Vito – Ponte Ferroviario – Via Osanna – Via Cappuccini – Sant’Elia – Via P. Togliatti – Via Cattaneo – Via Villafranca – Via Pastrengo – Via Magenta – Via Appia – V.le Commenda – Via Tirolo – V.le A. Moro – Via Indipendenza – Via Bastioni Carlo V – Enichem – Polymer;