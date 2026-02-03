In vista del referendum nazionale del 22 e 23 marzo 2026, venerdì 20 febbraio alle ore 17.30 il Teatro Verdi di Brindisi ospiterà “Verso il referendum”, un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza che metterà a confronto le ragioni del SÌ e del NO.

L’incontro, a ingresso libero e gratuito, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico, istituzionale e politico, con l’obiettivo di favorire un’informazione chiara e pluralista sul quesito referendario.

L’iniziativa è promossa dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi, dalla Camera Penale, dalla Camera Civile e dalla Camera Minorile di Brindisi, dai Comuni di Brindisi e di San Vito dei Normanni.

A sostenere le ragioni del SÌ interverranno l’On. Avv. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, l’Avv. Giandomenico Caiazza, presidente del Comitato “SÌ Separa”, il Dr. Giuseppe Capoccia, Procuratore della Repubblica di Lecce, e la Sen. Francesca Scopelliti, presidente del Comitato “Cittadini per il SÌ”.

Per il fronte del NO prenderanno la parola il Dr. Roberto Carrelli Palombi, Presidente della Corte d’Appello di Lecce, il Dr. Leonardo Leone de Castris, Procuratore Generale della Repubblica di Bari, il Dr. Vincenzo Scardia, Presidente del Tribunale di Brindisi, e l’Avv. Michele Laforgia, Avvocato del Foro di Bari.

A moderare il confronto sarà la Dott.ssa Lodovica Bulian, giornalista di Mediaset; il prologo sarà curato dalla Dott.ssa Roberta Natalini – attrice. Nel corso dell’evento è previsto un intermezzo teatrale dal titolo “Viola(ta)”, coreografia di Vito Alfarano, della Compagnia d’Arte Dinamica e la partecipazione del Coro del Liceo Musicale del Polo Liceale Marzolla – Leo -De Simone – Durano di Brindisi.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di informazione e partecipazione civica, con l’intento di offrire ai cittadini strumenti di comprensione e confronto su un passaggio rilevante della vita democratica del Paese.

L’evento è realizzato con il patrocinio di Associazione Italiana Giovani Avvocati AIGA – Sezione di Brindisi, Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE Brindisi, Gruppo SEAC, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi, Scuola Forense, DCS DIGITAL PA e Polispecialistico Devicienti.