I Carabinieri della Stazione di Tuturano, a seguito di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del luogo. Costui, il 15 dicembre, è stato controllato a piedi in una via del centro abitato nonostante fosse positivo al Covid–19 e con in atto il provvedimento di quarantena disposto dall’Autorità Sanitaria.

Ad Oria, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 49enne del luogo, per violazione degli obblighi dell’isolamento fiduciario di soggetto positivo al Covid–19. In particolare, l’uomo, nonostante l’isolamento fiduciario per la positività al Covid-19, nel pomeriggio del 16 dicembre, è stato rintracciato fuori dalla sua abitazione, sulla pubblica via, giustificando la violazione per la necessità di uscire fuori di casa per effettuare una telefonata. Accertata l’assenza di contatti con altre persone durante il tragitto, il 49enne ha fatto rientro a casa con l’intimazione a non muoversi.