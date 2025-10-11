Messa alle spalle la vincente sfida di Coppa Italia contro il Gravina, l’US Città di Fasano tornerà in campo alle 15 di domenica, 12 ottobre, nella Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sfidando la Virtus nella 7^ giornata della Serie D-Girone H.

Le due squadre si sono già affrontate nel primo turno di Coppa (vittoria ai rigori di Vincenzo Corvino e compagni dopo l’1-1 nei tempi regolamentari), ma la gara di campionato presenta indubbiamente contenuti diversi, considerate le ambizioni delle due compagini. Gli uomini di Tommaso Coletti, distanti in classifica 5 punti dai fasanesi, giungono al match dopo l’ottima prestazione in casa della Paganese, con la partita terminata con un 1-1, che sta stretto agli imperiali.

Medesimo risultato per la formazione allenata da Luigi Agnelli, che, pur consapevole della forza dell’avversario, punta a tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi: “sono in palio punti importantissimi – dichiara l’allenatore dell’US Città di Fasano – e sia noi che loro ci stiamo preparando al meglio per quella che si preannuncia certamente una grande battaglia, soprattutto dal punto di vista tattico. Le due squadre hanno entrambe un’idea di calcio importante, ma noi vogliamo dimostrare il nostro valore, nell’auspicio anche che a Francavilla ci seguano in tanti, essendo i nostri tifosi fondamentali”.

La sfida sarà arbitrata dal sig. Davide Ammannati di Firenze, assistito dai sig.ri Filippo Ferretti di Pistoia e Filippo Todaro di Finale Emilia. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/serie-d-2025-2026-v-francavilla-fasano/284047, entro le ore 19 di domani, sabato 11 ottobre.

Sono stati intanto pubblicati nella mattinata odierna gli abbinamenti dei sedicesimi di Coppa Italia, con il Fasano che affronterà il prossimo 22 ottobre il Savoia al “Vito Curlo”. La vincente del confronto affronterà poi agli ottavi chi avrà la meglio tra Francavilla e Martina.

Questo il quadro completo di giornata: Barletta-Ferrandina, Pompei-Paganese, Fidelis Andria-Nola, Francavilla-Gravina, Manfredonia-Martina, Nardò-Afragolese, Real Acerrana-Heraclea, Sarnese-Real Normanna, Virtus Francavilla-Fasano.

Per quanto invece riguarda il Campionato Nazionale Juniores, i ragazzi allenati da Graziano Pistoia saranno impegnati alle ore 15.30 di domani, sabato 11 ottobre, al “Vito Curlo”, affrontando la Vibonese con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva.

UFFICIO STAMPA US CITTA’ DI FASANO