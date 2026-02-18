

Dopo la convincente vittoria contro L’Itas Trentino, mercoledì 18 si ritorna in campo ,turno infrasettimanale, per la quarta giornata di questa Pool Promozione. Le ragazze fasanesi saranno in campo e contro la Narconon Melendugno nel palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce. Derby pugliese tra due formazioni che nella regular season hanno disputato qualcosa di veramente eccezionale classificandosi rispettivamente al terzo e quarto posto. Una posizione, quella delle salentine, che è valsa la partecipazione alle fasi finali della Coppa Italia di categoria grazie ad un girone di andata di altissimo livello, chiuso al terzo posto con ben 32 punti conquistati nel girone A della regular season. Roster guidato da coach Simone Giunta che in Maria Adelaide Babatunde, Daniela Soledad Bulaich Simian e Maria Teresa Bassi trova i suoi punti di riferimento importanti. L’ingresso nella Pool Promozione, sancito da 13 punti iniziali, non ha finora prodotto risultati positivi mal solo 3 sconfitte di fila e 0 punti conquistati.

Olio Pantaleo che arriva a questo match con un grande inizio in Pool Promozione dove ha conquistato cinque dei nove punti in palio sino ad oggi. Roster decisamente rigenerato dopo la vittoria casalinga contro la squadra trentina che ha visto un roster ricompattato e deciso a dar battaglia sino all’ultima gara in programma. Roster che hanno comunque chiuso il primo obbiettivo stagionale con la matematica permanenza in questa serie A2-Tigotà.

“Mercoledì va in scena una gara tra due formazioni che hanno disputato una regular season eccezionale raggiungendo una salvezza anticipata. Ora entrambe in questa Pool Promozione cercano di andare avanti il più possibile. Sicuramente sarà un derby pugliese spettacolare tra due formazioni che si conoscono bene e che stanno facendo molto bene. Melendugno è già in serie A2 da qualche anno e quindi con un pizzico di esperienza in più. Tutto questo traccia i presupposti per un match bello combattuto e da vivere intensamente perché entrambe daranno il massimo per ben figurare. La Narconon è un roster che lotta su ogni palla e le sconfitte subite sino ad ora sono state sempre molto risicate e senza nessuna disfatta. Un roster che gioca molto bene e molto offensivo con un servizio importante. Hanno partecipato alle fasi finali della Coppa Italia e sono un gruppo molto unito e hanno dimostrato di praticare una pallavolo di altissimo livello. Noi dobbiamo cercare di approcciare nel migliore dei modi, con molta pazienza e tanta determinazione. Bisogna giocarsela fino all’ultimo respiro se vogliamo portare a casa un risultato positivo”. Paolo Totero.

Giada Amatori