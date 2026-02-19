Narconon Volley Melendugno – Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1

(25-16 25-17 17-25 25-19)

Narconon Volley Melendugno: Bulaich Simian 13, Riparbelli 6, Bassi 25, Perfetto 4, Babatunde 12, Avenia 4, Morandini (L), Joly 8, Colombino 1, Talamonti (L), Gianfico, Maruotti, Sturniolo, Roserba. All. Giunta. Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 1, Salinas 17, Piacentini 9, Korhonen 13, Provaroni 8, Franceschini 3, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Soleti, Negro, Maiorano, Del Freo. All. Totero.

Arbitri: Traversa, Ayroldi.

NOTE – Durata set: 20′, 24′, 25′, 25′; Tot: 94′.



MVP: Maria Teresa Bassi (Melendugno)

Dopo l’ottima prestazione contro la Itas Trentino, la Olio Pantaleo perde la via della vittoria contro la Narconon Melendugno.

Una Olio Pantaleo Fasano che gioca a sprazzi e senza continuità. Nel derby pugliese disputatosi a Lecce e le fasanesi non sono state in grado di raddrizzare un match che dopo il terzo set sembrava potesse cambiare direzione. Atteggiamento alquanto remissivo anche nei primi due game con le padrone di casa, brave in battuta soprattutto nel primo gioco quando hanno messo a referto ben 9 ace mentre nel secondo set un netto +7 sul 14 pari ha spianato la strada alle rossonere di coach Simone Giunta. Nel terzo l’atteggiamento cambia al punto che le padrone di casa cominciano a subire la reazione di Fasano che dopo un break di 6-0 accorciano le distanze (2-1) riaprendo una gara che sino a quel momento sembrava compromessa. Una serie di incredibili errori nel finale del 4° set hanno definitivamente chiuso la contesa. Infatti dopo aver condotto per tutto il game, sul 19 pari, alle giallo-blu fasanesi ancora una volta si è spenta la luce regalando set e match alle salentine grazie ad un break di +6 a favore delle rossonere che ha tramortito le speranze delle ragazze del presidente Renzo Abete. Nota di merito all’opposto salentina Maria Teresa Bassi MVP del match con i suoi 25 punti messi a referto.

”Innanzitutto complimenti a Melendugno per come hanno approcciato e interpretato la gara. Loro hanno spinto tanto mettendoci in grande difficoltà impedendoci di fare il nostro gioco. Abbiamo avuto una piccola reazione nel terzo set che abbiamo vinto, ma la percezione generale non era delle migliori, perché quando hai un certo vantaggio senza sfruttarlo a dovere con un atteggiamento negativo in campo difficilmente ne esci. Il Melendugno ci ha messo tanto in difficoltà col servizio e con la variazione dei colpi in attacco che ci hanno fatto soffrire tanto. Noi purtroppo abbiamo commesso anche tanti errori che con squadre come Melendugno non ti puoi permettere. Purtroppo l’atteggiamento palesato non era quello giusto per affrontare un derby. Ora testa al prossimo impegno e ancora complimenti alle nostre avversarie” Paolo Totero

Giada Amatori