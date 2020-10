I primi giorni di ottobre sono stati particolarmente impegnativi per la Polizia Stradale di Brindisi, costantemente impegnata sul territorio anche per mirati controlli nei confronti di conducenti di autobus.

Già nella giornata di giovedì 1° ottobre, in via E. Maiorana, nei pressi dell’area portuale, 2 pattuglie di questa Polstrada, impiegate in servizi mirati ai mezzi provenienti dall’estero, hanno controllato n. 7 autobus, rilevando n. 7 infrazioni per altrettante irregolarità all’equipaggiamento tecnico (quali cassette di pronto soccorso, mal funzionamento del sistema manuale apertura porte) e per irregolarità relative alla velocità e tempi di guida con contestuale ritiro di 2 carte di circolazione.

I controlli sono poi proseguiti nel fine settimana registrando n. 2 sanzioni per mancata copertura obbligatoria assicurativa articolo 193 comma 2° CdS e guida senza patente poiché mai conseguita in violazione all’art. 116 comma 2° del CdS.

Quest’ultima è stata elevata a carico di un soggetto Brindisino di anni 25, fermato dalla pattuglia di Brindisi sulla complanare sud del quartiere Sant’Elia, già noto alle forze di Polizia in quanto nuovamente sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la prescritta patente, con l’aggravante della recidiva che prevede maggiori sanzioni.

Intensa anche la giornata di ieri 4.10.2020, dove la pattuglia di servizio 00/07 rinveniva, intorno alle ore 5.30, una Citroen C1 adagiata nel canale di scolo all’altezza dello svincolo di Specchiolla sulla S.S. 379 agro di Brindisi. L’auto era condotta da D.I. di anni 24 di origine greca che in evidente stato confusionale e in autonomia era uscita fuori strada.

A seguito di controlli con apparecchiatura etilometro, i pattuglianti riscontravano sulla conducente un tasso alcoolemico pari a 1,98 gr/lt, che nel caso specifico essendo neopatentata prevede la sanzione di cui all’articolo 186 bis comma 2° del codice della strada con ritiro della patente e sequestro del mezzo effettuato nell’immediato dal personale operante.

Complessivamente nei primi cinque giorni di ottobre sono stati controllati 81 veicoli, elevate 27 sanzioni amministrative per riscontrate violazioni al codice della strada e a norme complementari, ritirate n. 2 patenti di guida e 2 carte di circolazione, eseguiti 2 sequestri amministrativi.