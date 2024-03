“Mai più come prima”. Questo è il titolo del Musical sulla Passione, morte e Resurrezione di Gesù che l’Oratorio Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico porterà in scena il 20 marzo, e con replica il 21, al teatro Don Bosco alle ore 20.

Un copione inedito e originale che, ispirato alla Sacra Scrittura e alla tradizione, si arricchisce di colonne sonore moderne, firmate da alcuni dei più grandi nomi della musica italiana: Elisa, Irama, Modà, Ultimo, Fabrizio Moro e Claudio Baglioni.

Pietro, personaggio attorno al quale si sviluppa la storia, ripercorre i passi di Gesù: la chiamata dei discepoli, le sue predicazioni, le sue amicizie, il suo ingresso a Gerusalemme, il tradimento, il processo, la passione, la morte e la resurrezione.

Situazioni, dialoghi appassionati ed eventi che incalzano in un crescendo di emozioni e di sentimenti coinvolgono lo spettatore in un intreccio di spiritualità e di sano intrattenimento. I costumi dei personaggi e la scenografia creano poi un’atmosfera che, se da un lato ci riporta indietro di duemila anni, dall’altro, in un attimo, ci catapulta nella contemporaneità della musica, delle voci e delle coreografie con i costumi di oggi.

“Mai più come prima” è il frutto di un lavoro che, in maniera “trasversale”, ha visto impegnata per mesi gran parte della nostra comunità: giovani, ragazzi, ma soprattutto adulti e giovani papà che nonostante le mille difficoltà si sono messi a disposizione per far vivere nel cuore del cammino quaresimale, a pochi giorni dalla Pasqua, un intenso momento di fede e di spiritualità alla cittadinanza intera.

Appuntamento il prossimo 20 e 21 marzo presso il Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico.

Ecco, tutto è compiuto! Gesù si è fatto uomo come noi, e per ciascuno di noi è morto ed è risorto. Nulla ormai sarà più come prima: “questa la nostra forza, la nostra gioia e la nostra Speranza! “