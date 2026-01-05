

Prima gara del nuovo anno e la Volley Fsano continua la triscia vincente che la porta al quarto posto in A2/F ,obbiettivo che a due giornate dal termine gli permette di sognsre di conquistare la salvezza anticipata in quanto parteciperebbe alla fase per la promozione. La vittoria in terra lombarda è frutto di una prestazione corale, trascinata da una strepitosa Candela Sol Salinas, MVP del match e autrice di ben 18 punti.

“Siamo molto contente del lavoro che stiano facendo e molto orgogliosa delle mie compagne con le quali condivido questo MVP. Sono state bravissime e insieme abbiamo disputato una grande partita. Avevamo studiato bene la gara in settimana e questa vittoria è il frutto di tanto impegno settimanale. Lavoriamo per consolidare la nostra posizione in classifica ma ragioniamo gara per gara”.

Nel primo set la Olio Pantaleo scappa con tre muri e con l’ace di Federica Piacentini (2-8), poi Offanengo rende pan per focaccia in block con Rachele Nardelli e Valentina Zago (8-11), arrivando anche al -2 con uno scambio lungo chiuso da Sara Bellia (10-12). Le pugliesi resistono e sul 16-18 allungano con Candela Salinas e con un errore di Anna Caneva (16-20). Time out di coach Fabio Collina, doppio cambio neroverde ma due punti di Margherita Meoni non bastano: 18-25.

La Trasporti Bressan accusa il colpo non trovando la quadra in attacco in avvio di secondo set (0-6). Zago si incarica della reazione (6-10), con il contributo della nuova entrata al centro Eva Ravazzolo (11-16) anche se gli errori in battuta non aiutano nella rimonta (15-21). Due palloni messi a terra in attacco da Zago alimentano la fiammella neroverde (17-21), Il muro di Ravazzolo vale il -3 (19-22), l’attacco vincente di Nardelli regala il minibreak di svantaggio: 20-22 e time out di coach Paolo Totero. Il finale, però, è tutto dell’Olio Pantaleo, che vola sul 20-25 e di conseguenza sul 2-0.

Messa alle corde, la squadra di Fabio Collina prova a reagire: il muro di Ravazzolo (2-0) e l’ace di Bellia (7-5) sono due lampi neroverdi, ma Fasano è sempre pronta a sfruttare ogni occasione, volando sul +3 (7-10). Dentro Caneva per Ravazzolo, Zago firma il -1 (9-10), ma l’ace di Laura Franceschini rilancia la Olio Pantaleo (9-12). Due errori in attacco delle padrone di casa complicano ulteriormente il quadro (11-15). Le ospiti si affidano a Piia Korhonen (13-18) e l’ace di Piacentini lancia in orbita la squadra di Totero (13-19). Ravazzolo è l’ultima ad arrendersi (muro del 20-24), ma poi decide Salinas: 20-25 e 3-0 per le fasanesi.

Quinta vittoria di fila e grande continuità di gioco delle ragazze di coach Paolo Totero

“Per questa gara c’era voglia di riscatto rispetto all’andata oltre all’importanza della posta in palio per entrambe le formazioni. Posso solo fare i complimenti alle ragazze che stanno facendo ottimi risultati. Al PalaCoim abbiamo lottato su ogni pallone e in qualche frangente abbiamo sprecato qualcosina ma alla fine ci può stare. Sono veramente orgoglioso perché portiamo in alto un nome aziendale della Olio Pantaleo, che unito alla società pallavolistica di Fasano sta facendo qualcosa di straordinario. Ci inculcano valori sani e sportivamente importanti che le ragazze portano sul campo. È questo ci fa molto piacere. Siamo cresciuti molto nella fase break, mentre ciò che ci mancava a inizio anno era la continuità. Abbiamo alzato l’obiettivo rispetto a ciò che ci eravamo prefissati e questo ha creato uno stimolo forte nella squadra. All’andata abbiamo avuto qualche problema di troppo che purtroppo capita e fa parte del gioco, ma l’abbiamo superato ampiamente. Cercavamo continuità, l’abbiamo trovata e ora speriamo di mantenerla. Le ragazze lavorano benissimo con impegno e si vede anche in campo”.



Trasporti Bressan Offanengo – Olio Pantaleo Volley Fasano 0-3

(18-25 20-25 20-25)



Trasporti Bressan Offanengo: Nardelli 8, Caneva, Compagnin 1, Bellia 12, Martinelli 1, Zago 18, Di Mario (L), Ravazzolo 8, Meoni 2, Resmini, Coba, Tommasini

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 4, Salinas 18, Piacentini 4, Korhonen 12, Provaroni 6, Franceschini 6, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero.



Arbitri: Magnino, Vangone.

Note – Durata set: 25′, 27′, 27′; Tot: 79′.

Giada Amatori