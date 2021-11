I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 26enne del luogo, per guida in stato di ebbrezza per l’uso di alcol e droga. La donna, a seguito in un sinistro stradale, derivante dall’autonoma fuoriuscita dalla sede stradale, sottoposta agli accertamenti è risultata positiva all’assunzione di alcol e cannabinoidi.