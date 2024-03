Il Collettivo FLUO, in occasione della Giornata internazionale della donna, intende promuovere e organizzare un corteo che sfilerà per la città di Ceglie Messapica in data sabato 9 marzo 2024.

La partenza è prevista per le ore 10.00 nei pressi della Casa Comunale, proseguendo per le strade del paese fino ad arrivare in Piazza della Resistenza dove terremo un breve dibattito per sottolineare ancora una volta il ruolo delle donne nella società attuale, la lunga strada di emancipazione, il ruolo delle donne nelle guerre internazionali e il rischio sempre presente di perdere i diritti conquistati con tanta fatica da chi ci ha preceduto e ha tanto lottato per ottenerli.

Percorso: Casa Comunale, Porta del Monterrone, via Forno del Duca, Via Chiesa, Via Elia, proseguire per Piazza Plebiscito, via Francesco Argentieri, via Vespucci, Piazza della Resistenza.

Collettivo Fluo