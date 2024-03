La Stagione Teatrale organizzata dalla città di Mesagne in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese continua e in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne di venerdì 8 marzo, alle ore 21:00, propone uno spettacolo a tema: per la regia di Fabrizio Saccomanno, di e con Matteo Rocco Carbone, Riccardo Lanzarone, Simone Miglietta, Fabrizio Pugliese, Giuseppe Semeraro e Fabio Zullino, va in scena “Pezzi d’uomo”. Progetto di ricerca a mezzo teatrale, la pièce si propone di indagare, rovesciare lo stereotipo e il modello unico patriarcale, al fine di ricercare i pezzi sparsi del linguaggio dell’uomo moderno. “Pezzi d’uomo”, produzione “Ura Teatro”, è una sorta di indagine paradossale, un’interrogazione agli uomini su che cosa sanno, sentono e fanno in relazione alle donne. Con la partecipazione straordinaria di Guido Celli, collaborazione alla drammaturgia di Gianluigi Gherzi e Giulia Maria Falzea, e con il sostegno della Biblioteca Bernardini di Lecce e il patrocinio del Consiglio Regionale di Puglia. I biglietti sono disponibili online al link https://bit.ly/3P2sokp, in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del teatro la sera dello spettacolo. Per info e prenotazioni chiamare al numero 339.1338519.