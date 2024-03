Poste Italiane si conferma un’azienda che pensa “in rosa” anche in provincia di Brindisi. Quest’anno, infatti, in occasione della Giornata internazionale della donna la filiale ha pensato di omaggiare tutte le risorse con una pergamena.

Il testo contiene pensieri ed esortazioni. Un piccolo gesto per accorciare le distanze e creare sempre più energia positiva. Come questo: “A te che ti svegli presto, a te che corri più di un velocista, a te che nonostante tutti gli sforzi ti senti pure in colpa, a te che vivi la vita per vincere, a te che ogni giorno trovi l’ispirazione, a te che trovi sempre le coordinate, a te che ti reinventi ogni giorno, a te che ami il tuo lavoro, a te che trovi sempre un sorriso per tutti, a te che fai splendere sempre il sole, a te che sei lo specchio che tutti guardano un grazie immenso”.

Sono state stampate più di trecento pergamene che saranno consegnate durante tutta la giornata delle varie sedi del territorio.