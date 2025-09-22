Nel pomeriggio del 17 settembre 2025, la Polizia di Stato, nel corso mirati servizi di controllo del territorio nel centro abitato di Mesagne, ha arrestato un pregiudicato quarantaduenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Gli uomini del Commissariato P.S. di Mesagne, mentre pattugliavano le strade della cittadina messapica, notavano l’uomo a bordo di un grosso scooter già noto per i suoi precedenti di polizia. Alla vista dei poliziotti , l’uomo cercava di allontanarsi con rapide manovre che facevano intuire la volontà di sottrarsi ai controlli.

La pattuglia della Polizia di Stato si metteva subito sulle sue tracce e ne scaturiva un inseguimento durante il quale l’uomo ha cercato di liberarsi di due involucri che teneva con sè e che sono stati recuperati dai poliziotti prima di rintracciare il fuggitivo che aveva cercato continuare la fuga a piedi dopo aver abbandonato lo scooter. Gli accertamenti di Polizia Scientifica sul contenuto degli involucri hanno permesso di appurare che si trattava di 1 kg di eroina e per questo il conducente dello scooter è stato arrestato.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal P.M. di Turno presso la locale Procura della Repubblica di Brindisi, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi.