Un nuovo scossone politico ha colpito la maggioranza di centrodestra che governa il Comune di Brindisi: alcuni consiglieri hanno presentato una mozione di sfiducia contro il presidente della commissione Ambiente, Roberto Quarta, di Fratelli d’Italia.

La mozione è firmata dai consiglieri Maurizio Colella, Caterina Cozzolino, Nicola Didonna, Cosimo Elmo, Veronica Mastrogiacomo, Alessandro Miceli, Antonio Monetti e Maria Lucia Vantaggiato in qualità di consiglieri componenti della 7^ Commissione.

Premettendo che “è venuto meno il rapporto fiduciario con il Presidente della Commissione” i consiglieri dichiarano la sfiducia nei confronti di Quarta e chiedono la rimozione dalla carica di Presidente.

I sottoscrittori fanno riferimento ad un parere espresso dal Ministero dell’Interno il 3 maggio 2019 circa la possibilità di rimuovere il Presidente di una commissione deliberandone a maggioranza, la sostituzione con un nuovo componente.

La mossa è stata resa pubblica dallo stesso Quarta attraverso il suo profilo Facebook, con un commento pungente: “Perdonali perché non fanno quel che fanno”.

Ma la protesta non si è limitata al mondo virtuale. Quarta ha formalizzato la questione inviando una nota al prefetto di Brindisi, Michela Laiacona, con copia al sindaco, al segretario generale e al presidente del consiglio comunale.

In essa, Quarta sottolinea che né lo statuto comunale né il regolamento delle commissioni prevedono la possibilità di sfiducia nei confronti dei presidenti delle commissioni. Quindi, il parere del Ministero degli Interni richiamato dai consiglieri di maggioranza non sarebbe pertinente, poiché le normative locali non contemplano tale facoltà.

Inoltre, Quarta ha evidenziato una precedente richiesta di chiarimenti avanzata al Segretario Generale dai consiglieri comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco riguardo all’eventuale incompatibilità di alcuni firmatari della mozione con l’incarico rivestito. Tuttavia, tale istanza non ha ricevuto alcuna risposta, nonostante potesse influenzare la partecipazione dei soggetti citati alle commissioni e ai relativi gettoni di presenza.