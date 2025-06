Proseguono i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione del nuovo asilo in via Zullino che sostituirà il vecchio plesso Collodi.

“Osservando questa struttura – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – si prova la sensazione di guardare al futuro di Francavilla Fontana. Abbiamo messo la famiglia con le sue esigenze al centro della nostra azione amministrativa, investendo sull’aumento di servizi fondamentali come gli asili nido in una Città che ne ha bisogno. È importante perché è dalla sfera familiare che nasce la spinta per l’impegno civico di ognuno di noi.”

Dopo aver ultimato la demolizione del vecchio edificio da tempo inagibile ed in stato di abbandono e aver completato la platea di fondazione, gli operai stanno procedendo con la realizzazione della nuova struttura.

Al termine dei lavori, finanziati con 1,44 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione con fondi del PNRR, la Città sarà dotata di un nuovo edificio scolastico strutturato su un unico piano capace di accogliere tre sezioni educative dotate di servizi igienici, deposito, area per le attività ludico-ricreative e sala dedicata alla somministrazione dei pasti. In posizione contrapposta alle aule saranno realizzate le stanze per il riposo con due spogliatoi per gli operatori. Completano la configurazione della scuola la cucina, una lavanderia, un vano tecnico collegato con l’esterno ed il giardino che sarà attrezzato per le esigenze dei piccoli utenti.

“La nuova scuola – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – ci consentirà di aumentare il numero di posti disponibili per i bambini nella fascia d’età 0-36 mesi che si aggiungono a quelli previsti nella scuola di via Bilotta. Questi due nuovi edifici sostituiscono costruzioni fatiscenti e per la loro realizzazione non è stato necessario prevedere ulteriore consumo di suolo. È un aspetto importante che ci consente di salvaguardare il territorio in un’ottica di economia circolare.”

Sono arrivati ad un momento cruciale i lavori per la realizzazione dell’altro asilo in via Bilotta, frutto anche in questo caso di un finanziamento di 830 mila euro con fondi del PNRR con un ulteriore investimento da parte del Comune di 500 mila euro.

L’edificio, che sostituisce il vecchio e inagibile immobile risalente all’inizio degli anni ’80 da tempo abbandonato, si sviluppa su una superficie di 640 metri quadrati e potrà accogliere tre sezioni dotate di spogliatoio, aula, zona riposo e servizi igienici. Le aree comuni prevedono una sala per attività ludico-educative, cucina, aula insegnanti e deposito per l’attrezzatura didattica. Il tutto corredato con impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità e acqua calda. La nuova scuola avrà a disposizione un’ampia area verde attrezzata con giochi per i bambini e angoli dedicati ai momenti di svago.

“Sino a pochi mesi fa – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – questo luogo si presentava in stato di completo abbandono. Ora sta nascendo una scuola a misura di bambino pensata per la socialità e la crescita. Un segnale significativo di una comunità che non si rassegna di fronte ad una situazione che per decenni è sembrata senza soluzione, ma anche di un investimento per il futuro e per le famiglie che da tempo lamentano la scarsità di posti negli asili.”

Comune di Francavilla Fontana