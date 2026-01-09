Il benessere psicologico e le dinamiche del cambiamento individuale approdano al centro del dibattito culturale fasanese. Sabato 10 gennaio, alle ore 17:00, la Sala Polifunzionale de “I Portici – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia” ospiterà la presentazione del libro “Dentro la tua storia – Psicologia e crescita personale per cambiare vita”, opera del dott. Pietro Trisciuzzi, psicologo e psicoterapeuta.

Il nuovo appuntamento della rassegna “Libri – La chiave per la conoscenza”, patrocinato dal Comune di Fasano, si configura come un’occasione preziosa per approfondire i temi del mental coaching e della psicoterapia intesi come strumenti pratici per l’evoluzione personale. Il volume di Trisciuzzi propone infatti una guida per comprendere come le esistenze possano trasformarsi profondamente attraverso il lavoro clinico e l’auto-consapevolezza.

Ad accompagnare l’autore nel racconto delle pagine del libro sarà la dott.ssa Veronica Santoro, psicologa, che curerà il dialogo volto a esplorare il delicato legame tra il vissuto personale e le potenzialità di rinnovamento insite in ogni individuo.

L’incontro è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

