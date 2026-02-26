Si terrà giovedì 6 marzo 2026 alle ore 18.00, nella suggestiva cornice di Tenuta Moreno, a Mesagne (Brindisi), la presentazione del libro “MANI LEGATE – La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia” (Paperfirst, 2026), firmato da Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, e scritto con la giornalista Antonella Mascali de Il Fatto Quotidiano.

L’incontro, moderato dalla dottoressa Marina Poci, si aprirà con i saluti istituzionali del magistrato Pierpaolo Montinaro, presidente della sottosezione brindisina dell’Associazione Nazionale Magistrati. Seguiranno gli interventi dei magistrati Simone Orazio, coordinatore del Comitato Giusto Dire NO Brindisi, e Genantonio Chiarelli, consigliere superiore della Magistratura.

“Mani Legate” affronta uno dei temi più delicati e divisivi del dibattito pubblico attuale: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, introdotta con la legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025. Secondo gli autori, la riforma, oggetto del referendum del 22 e 23 marzo prossimi, ambisce a modificare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, incidendo profondamente sul sistema delle garanzie costituzionali derivante dall’assetto delineato dai Padri Costituenti.

Attraverso un’analisi puntuale e documentata, il saggio, sviluppato in forma di intervista, analizza le implicazioni della revisione costituzionale, interrogandosi sulle sue conseguenze per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura e per il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

L’appuntamento del 6 marzo rappresenta un’occasione di confronto aperto alla cittadinanza, agli operatori del diritto e a quanti vogliano approfondire una tematica centrale per il futuro della giustizia italiana.