L’Associazione Collettivo MusicArte, parte integrante del cartellone di MesagnEstate 2025 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è lieta di invitare tutta la cittadinanza a un evento straordinario e carico di emozione:

“The Night of the Stars Between Music and Art” – La Notte delle Stelle tra Musica e Arte, in programma giovedì 3 luglio alle ore 20,30 presso la sede di Lab Creation, in via Lucantonio Resta.

Sarà una serata magica, sotto il cielo estivo di Mesagne, tra stelle luminose, musica dal vivo e suggestioni visive, dove la creatività dei più giovani prenderà vita sotto gli occhi del pubblico. Protagonisti assoluti dell’evento saranno infatti i giovanissimi e talentuosi allievi dei laboratori di disegno, illustrazione e musica dell’associazione, che daranno prova del loro percorso artistico attraverso un’esperienza immersiva tra arte visiva e suono.

Per il laboratorio di Disegno, coordinato dalla docente Cecilian Flumian, esporranno le proprie opere:

Gioia Viola, Lanzo Valerio, Lenoci Linda, Mare Andrei Dacian, Crastolla Nicole, Giulia Murri, Gioele Ligorio, Alessio Mario Attanasio, Lanzo Federico, Antonio Destino, Elena Desiate, Miccoli Matteo, Andrea Passalacqua, Diego Scoditti, Alessandro D’Errico, Maria Cristina Morizzo, Victoria Verdicchio, Gabriel Teodor Mare, Marco Cisternino, Gabriele Bosco, Brando Biscosi e Walter Di Levrano.

Per il laboratorio di Illustrazione, guidato dalla docente Annateresa Lioce, parteciperanno:

Gabriele Geusa, Diego Demilito, Andrea Rizzo, Daniele Deluca, Erica Augurio, Marzia Di Viggiano, Daria Molfetta, Claudio Fitto, Arianna Saba, Carlotta Dionisio e Chiara Conversano.

Questi piccoli artisti hanno realizzato illustrazioni ispirate a celebri film e cartoni animati Disney, che verranno proiettate durante la serata come vere e proprie colonne visive a supporto delle esibizioni musicali.

Ad accompagnare visivamente questa atmosfera incantata saranno gli allievi dei laboratori musicali dell’associazione, che eseguiranno dal vivo le colonne sonore dei film illustrati:

• Laboratorio di Canto: Ginevra Verdicchio, Roberta Monaco, Michelle Coluccia, Martina Djelli, Rebecca Romolaccio, Marta Destino, Sofia Galiano, Martina Vinci, Sara Aresta, Greta Gioia

• Laboratorio di Chitarra: Luca Amoruso, Nicolò Calia, Alessandro Verde, Mattina Noberti, Diego Bocina, Giuseppe Miglietta

• Laboratorio di Batteria: Giosuè Pignatelli, Matteo Furone, Alberto Morobianco

• Laboratorio di Pianoforte: Alessia Denitto, Carlotta Destino, Marco Augurio, Tiziano De Benedettis, Luca Amorusi, Marta Destino

Questo evento rappresenta molto più di una semplice esibizione: è il frutto di un percorso didattico e creativo che ha permesso a ogni partecipante di crescere artisticamente e umanamente. L’intero Collettivo MusicArte è profondamente orgoglioso dei propri allievi, che hanno dimostrato un talento, una passione e una professionalità degni dei migliori palcoscenici.

Vi aspettiamo per condividere insieme una notte di emozioni, bellezza e magia sotto le stelle.