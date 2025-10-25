“PRESO BENE! Nuove conoscenze e Benessere”: Eridano e Auser Brindisi ODV promuovono un ciclo di incontri comunitari. Al via l’appuntamento su alimentazione e salute.

Il prossimo appuntamento, intitolato “A TAVOLA CON LA NUTRIZIONISTA: Consigli e Buone Pratiche”, si terrà Lunedì 27 Ottobre 2025 presso la sede di Viale Commenda 160, Brindisi. L’incontro si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Sarà l’occasione per scoprire come una corretta alimentazione possa fare la differenza nella vita quotidiana, migliorando l’energia, l’umore e la prevenzione di molte patologie. L’evento sarà curato dalla dott.ssa Claudia De Donato, nutrizionista esperta, che fornirà consigli pratici e risponderà alle domande dei partecipanti.

“PRESO BENE!” si propone di essere un punto di riferimento per la comunità, offrendo momenti di condivisione e apprendimento su temi fondamentali per un invecchiamento attivo e una migliore qualità della vita. La partecipazione al ciclo di incontri è libera e gratuita.

• Data: Lunedì 27 Ottobre 2025

• Orario: Dalle ore 17:00 alle ore 19:00

• Luogo: Viale Commenda 160, Brindisi

• Ingresso: Partecipazione libera e gratuita