Nel penultimo turno casalingo della regular season per la Olio Pantaleo Fasano impegnata nel campionato di A2/F di volley,che si sovlgerà Domenica 11 gennaio al Pala Vigna Marina, alle ore 15,00, arriva la capolista Cda Talmassons Fvg. Incontro importante per le gialloblù fasanesi in cerca di punti per chiudere al meglio questa prima fase del campionato che le vedono al quarto posto, grazie alle 5 vittorie consecutive conseguite che hanno permesso di sopravanzare Busto Arsizio e Altino. Classifica molto corta però che non garantisce al team fasanese la certezza di entrare nelle prime cinque della classe visto che il distacco dalla sesta posizione detenuta dalla formazione abruzzese e distante solo 3 punti. Necessaria quindi per le fasanesi cercare punti preziosi anche contro la corazzata friuliana reduce però da ben due sconfitte consecutive contro Brescia e Padova, che ne mettono a rischio il primato in classifica generale. Match durissimo per le ragazze di coach Paolo Totero che nonostante un momento davvero brillante dovranno fare i conti con un roster di altissimo livello e decisamente attrezzato per il salto di categoria. Nella gara di andata finì con un secco 3-0 per le ragazze di coach Leonardo Barbieri con Efrosyni Bakodimou, Beatrice Molinaro e Giorgia Frosini autrici di una gara perfetta. All’appuntamento di ritorno le fasanesi arrivano a ranghi completi e con un piglio motivazionale importante contro un CdaTalmassons Fvg alquanto arrabbiato dopo le ultime due sconfitte maturate contro le due dirette concorrenti.

“Siamo cariche e molto gasate per questa partita contro Talmassons – afferma il libero gialloblù Marta Gazzerro – consapevoli che sono una squadra ben organizzata. Noi arriviamo da un trend positivo e quindi siamo fiduciose di giocarci al meglio questa partita. Sarà una gara che sicuramente ci metterà di fronte a varie difficoltà, ma noi cercheremo di dare il massimo come fatto sino ad oggi. Ora rimaniamo concentrate sul nostro obiettivo, punto su punto”.

Giada Amatori