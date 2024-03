Si è spenta oggi una delle sue figure più amate e rispettate della comunità del quartiere Sant’Elia: Mario Romano. Aveva 82 anni.

Mario Romano ha incarnato l’anima del commercio locale, distinguendosi come pioniere della panificazione in questa città. Dopo aver trascorso anni a Cesenatico, ha deciso di fare ritorno alla sua città natale, portando con sé non solo l’enorme esperienza professionale, ma anche la sua straordinaria umanità.

Il suo panificio di Piazza Raffaello, trasformato negli anni in uno dei ristoranti/pizzerie più rinomati della Puglia, è diventato un punto di riferimento per i residenti e i visitatori, un luogo dove la qualità del cibo si unisce alla calda accoglienza della sua famiglia.

Non si può parlare di Mario Romano senza menzionare le sue straordinarie doti umane. Oltre ad essere un imprenditore di successo, ha sempre mostrato una generosità senza pari, aiutando chiunque ne avesse bisogno e facendo della sua azienda non solo un luogo dove acquistare prelibatezze, ma anche un punto di ritrovo e di vanto per la comunità.

Mario lascia la moglie Ada e cinque figli.

I funerali di Mario Romano si terranno domani alle 15:00 presso la Parrocchia San Lorenzo, in viale Caravaggio.

Un abbraccio sentito a tutta la famiglia Romano dalla Redazione di Brundisium.net