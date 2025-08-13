Cumuli di buste della spazzatura, reti di letti, mobili dismessi, rifiuti secchi, carte e cartoni, carcasse di elettrodomestici, resti di lavori edili e materiali da trasloco: questo lo scenario che nei giorni scorsi si presentava in via Gaetano Salvemini, nei pressi del cancello secondario del Parco Di Giulio, nell’area adibita a parcheggio.

A seguito di qualificata segnalazione, nel primo pomeriggio di oggi Teknoservice è intervenuta con prontezza, rimuovendo i rifiuti e ripristinando il decoro della zona. La disponibilità e la rapidità di intervento dell’azienda confermano un’attenzione concreta alle richieste dei cittadini.

Il problema, tuttavia, resta: non è la prima volta che l’area viene trasformata in una discarica improvvisata. Episodi simili si verificano ormai ogni settimana, talvolta più volte nello stesso arco di sette giorni. Un ritmo che lascia pochi dubbi sul fatto che si tratti di conferimenti organizzati e ripetuti, non di episodi isolati.

Diventa quindi urgente adottare provvedimenti mirati — come sistemi di videosorveglianza o controlli in loco — per individuare i responsabili e scoraggiare un fenomeno che, se lasciato impunito, rischia di rendere vane le operazioni di pulizia e vanificare l’impegno di chi, come Teknoservice, risponde con efficienza alle segnalazioni.