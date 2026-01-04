Torna finalmente alla vittoria l’US Città di Fasano, che espugna il “Luigi Moccia” di Afragola, superando per 2-3 l’Afragolese nel match valido per la 1^ giornata di ritorno della Serie D-Girone H.

I biancazzurri partono con la giusta baldanza, insidiando spesso in avvio la retroguardia di casa, ma la prima vera e propria nota di cronaca e di marca campana, con i locali che ci provano con Montaperto su calcio piazzato, respinto di pugni da Piras all’8’. Decisamente più pericolosa è l’opportunità un minuto dopo per i fasanesi, che vanno vicinissimi al vantaggio con Tangorre, che di testa manda a lato, da ottima posizione, sugli sviluppi di un corner di Salzano.

I padroni di casa rispondono prima con Montaperto, che al 12’ calcia fuori di poco, e poi due volte a cavallo tra 15’ e 16’ con Ferrara e Longo, entrambi fermati da Piras. Lo stesso Longo al 25’ scalda le mani al portiere ospite, che nulla può però al 31’, quando Ferrara raccoglie un cross rasoterra dalla destra di Longo e calcia imparabilmente dal centro dell’area, portando in vantaggio i suoi.

Il Fasano potrebbe pareggiare subito con Barranco, che al 34’ spreca da buona posizione, calciando alto, ma, prima dell’intervallo, giunge comunque l’1-1 biancazzurro, con Corvino che raccoglie una sponda aerea di Barranco e calcia di prima intenzione dal limite dell’area a fin di palo, superando Di Somma.

La ripresa è inaugurata dal bis fasanese, giunto al 2’ su calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano in area su di un tiro di De Angelis, e realizzato con freddezza da capitan Corvino. Al 6’ Barranco avrebbe la possibilità di realizzare il tris in ripartenza, ma non riesce a calciare su invito di Bianchini, mentre è raramente pericolosa sul fronte opposto l’Afragolese, che nei minuti successivi fa registrare solo un paio di tentativi imprecisi di Longo e Ferrara.

Più grande è, invece, la possibilità di impattare che giunge al 28’, quando Gioielli, da distanza ravvicinata, calcia fuori dopo una respinta della difesa pugliese su di un cross di Montaperto. Lo stesso Gioielli si fa però perdonare al 41’, involandosi sulla destra e fornendo a Zerbo l’assist per il goal, di testa, del 2-2. Il Fasano non accusa però il colpo e si riversa subito in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, che giunge al 43’ con Penza, che raccoglie sul secondo palo un assist di Capobianco e realizza il goal del definitivo 2-3.

Nei minuti conclusivi non cambia più nulla, con Salzano e compagni che possono così festeggiare il ritorno alla vittoria, che mancava da due mesi, proiettandosi con rinnovato entusiasmo alla sfida interna di domenica prossima, quando al “Vito Curlo” giungerà il Gravina.

“Dovevamo chiudere prima la partita – dichiara il tecnico Pasquale Padalino – ma sono comunque molto felice del fatto che, nonostante mancasse poco alla fine dopo il 2-2 dell’Afragolese, i ragazzi non abbiano mollato ed abbiano fortemente creduto nella vittoria. Abbiamo iniziato a ritrovare quei valori che si erano in parte smarriti ed era importantissimo conquistare punti in quella che è stata la seconda trasferta consecutiva con uno scontro diretto, ma ovviamente non abbiamo fatto ancora nulla, il lavoro che occorre è ancora tanto e dobbiamo dimostrare domenica dopo domenica quello che è il nostro potenziale”

Afragolese-US Città di Fasano 2-3 (1-1 p.t.)

Marcatori: 31’ p.t. Ferrara (A), 44’ p.t. e 2’ s.t. (rig.) Corvino (F), 41’ s.t. Zerbo (A), 43’ s.t. Penza (F).

Afragolese: Di Somma; Sepe, Filippini, Senese, Nuredini (1’ s.t. Porzio); Gioielli, Sokouri, Fabiano (48’ s.t. Nocerino); Montaperto (1’ s.t. Massaro), Longo (30’ s.t. De Sena), Ferrara (32’ s.t. Zerbo). All.: Salvatore D’Angelo (squalificato Andrea Ciaramella, a disp.: Polverino, Chiariello, Sasso, Stasi.).

Fasano: Piras; Langella (23’ s.t. Lambiase), Tangorre, Blondett, D’Antona; Falzerano (32’ s.t. Capobianco), Salzano, Bianchini (18’ s.t. Penza); De Angelis, Corvino (48’ s.t, Garcia Tena), Barranco (18’ s.t. Diaz). All. Pasquale Padalino (a disp.: Costantini, Consonni, Chiocca, De Mori).

Arbitro: Francesco Polizzotto di Teramo (assistenti Giacomo Ginanneschi di Grosseto ed Emanuele Materozzi di Arezzo).

Ammoniti: Montaperto, Massaro, Zerbo, Sepe (A), De Angelis (F), Penza (F).

Note: 500 spettatori circa, di cui un’ottantina ospiti; recuperi 1’ p.t. – 7’ s.t.; angoli 5-4, giornata prevalentemente nuvolosa, terreno sintetico in buone condizioni).

I risultati della 18^ giornata: Afragolese-Fasano 2-3, Barletta-Virtus Francavilla 0-0, Ferrandina-Fidelis Andria 0-0, Gravina-Nola 0-2, Manfredonia-Francavilla 1-0, Martina-Acerrana 1-1, Paganese-Nardò 0-1, Pompei-Sarnese 0-0, Real Acerrana-Heraclea 0-2.

Classifica: Paganese 34, Martina 32, Fasano 31, Barletta 29, Nardò e Nola 28, Fidelis Andria ed Afragolese 27, Manfredonia ed Heraclea 26, Virtus Francavilla 23, Sarnese e Gravina 22, Real Normanna e Ferrandina 20, Francavilla 18, Pompei 15, Real Acerranna 8.

Prossimo turno (11/01): Nardò-Martina, Acerrana-Ferrandina, Fasano-Gravina, Fidelis Andria-Barletta, Francavilla-Pompei, Heraclea-Paganese, Sarnese-Afragolese, Nola-Real Normanna, Virtus Francavilla-Manfredonia.

UFFICIO STAMPA CITTA’ DI FASANO CALCIO