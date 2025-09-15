Dal mese di settembre prende avvio “Hello Healthy – Mente e Movimento”, progetto promosso da AIPD Brindisi APS-Ets e supportato da Intesa Sanpaolo. L’iniziativa prevede percorsi riabilitativi rivolti a bambini tra i 4 e i 12 anni affetti dalla Sindrome di Down.

Una tappa significativa per AIPD Brindisi, che grazie al finanziamento potenzia l’offerta sanitaria, ampliando le terapie riabilitative già in corso e introducendone di nuove, al momento non coperte dal Servizio sanitario nazionale. Per realizzarlo, l’Associazione mette a disposizione un’équipe dedicata: uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, un logopedista, uno psicomotricista e un educatore domiciliare.

I piccoli già inseriti nel percorso di Autonomia dei Piccoli Esploratori saranno accompagnati e monitorati dall’équipe di AIPD Brindisi, che ha provveduto a selezionare e modulare i percorsi riabilitativi in base alle caratteristiche individuali dei bambini e alle esigenze delle rispettive famiglie. Al momento non è prevista l’apertura del servizio a soggetti esterni, ma l’obiettivo è che il progetto possa costituire un punto di partenza per garantire un approccio integrato alla presa in carico globale della persona, in linea con la recente riforma della disabilità e con l’ormai atteso “Progetto di Vita”.