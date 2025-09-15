September 15, 2025
Set 15, 2025    Posted by    news 0

Dal mese di settembre prende avvio “Hello Healthy – Mente e Movimento”, progetto promosso da AIPD Brindisi APS-Ets e supportato da Intesa Sanpaolo. L’iniziativa prevede percorsi riabilitativi rivolti a bambini tra i 4 e i 12 anni affetti dalla Sindrome di Down.

 

Una tappa significativa per AIPD Brindisi, che grazie al finanziamento potenzia l’offerta sanitaria, ampliando le terapie riabilitative già in corso e introducendone di nuove, al momento non coperte dal Servizio sanitario nazionale. Per realizzarlo, l’Associazione mette a disposizione un’équipe dedicata: uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, un logopedista, uno psicomotricista e un educatore domiciliare.

 

I piccoli già inseriti nel percorso di Autonomia dei Piccoli Esploratori saranno accompagnati e monitorati dall’équipe di AIPD Brindisi, che ha provveduto a selezionare e modulare i percorsi riabilitativi in base alle caratteristiche individuali dei bambini e alle esigenze delle rispettive famiglie. Al momento non è prevista l’apertura del servizio a soggetti esterni, ma l’obiettivo è che il progetto possa costituire un punto di partenza per garantire un approccio integrato alla presa in carico globale della persona, in linea con la recente riforma della disabilità e con l’ormai atteso “Progetto di Vita”.

Related Posts

Candidato a finanziamento regionale un progetto da oltre 3,5 milioni di euro per l’Istituto “Orlandini Barnaba”

AQP, lavori per migliorare il servizio: disagi ad Oria e San Vito

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 35 annunci di lavoro e 52 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

Brindisi Comune capofila del progetto Interreg PARSMO, domani il primo incontro interregionale

Il dott. Vincenzo Zingaro è il nuovo Vicario del Questore di Brindisi

Mesagne, Amministrazione comunale al lavoro per una nuova area mercatale e polifunzionale

No Comments

Leave a Comment