Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi è pronta a vivere il suo attesissimo esordio stagionale sul parquet del Palazumbo, dove affronterà la Viola Reggio Calabria nella prima giornata di campionato. Per i biancoazzurri di coach Cristofaro si apre così la terza avventura consecutiva in Serie B Interregionale, una stagione che si preannuncia intensa e ricca di nuove sfide, resa ancora più affascinante dalla nuova formula che vede la Dinamo inserita nel Girone F insieme a formazioni calabresi e siciliane: un raggruppamento che comporterà trasferte lunghe e impegnative, ma offrirà anche l’opportunità di misurarsi con realtà di grande tradizione cestistica.

L’avversario – L’esordio contro la Viola rappresenta subito un banco di prova importante. La formazione reggina, il cui prestigio parla da sé, è tra le grandi favorite per la promozione e ha costruito un roster profondo e ambizioso. Ai confermati Ani, Fernandez e Paulinus si sono aggiunti giocatori di grande esperienza come Maresca, Marini e Vanni Laquintana, oltre agli innesti di valore come Agbortabi, il brindisino Fiusco, Clark e Zampa: un mix di talento e solidità che testimonia le forti ambizioni di una società decisa a puntare al salto di categoria.

La Dinamo, dal canto suo, si presenta con entusiasmo, voglia di esprimersi e grande determinazione, pronta a mettere sul parquet il frutto del lavoro svolto in preparazione e a far valere la forza del gruppo.

A fare la differenza, come sempre, potrà essere anche il calore del pubblico: il PalaZumbo deve tornare ad essere un fortino, capace di trasmettere energia ai ragazzi e di spingerli oltre ogni limite. Per questo la società chiama a raccolta tutta la città: appuntamento a sabato 27 settembre, palla a due alle ore 18.00, per sostenere insieme la Dinamo in questo esordio stagionale che si preannuncia entusiasmante.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi