Al via, a partire da giovedì 12 giugno, un ambulatorio dedicato alla vaccinazione dei soggetti fragili, adiacente al reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Perrino di Brindisi.

L’iniziativa ha l’obiettivo di incrementare l’offerta vaccinale, rendendola più accessibile e mirata alle esigenze del paziente vulnerabile. L’ambulatorio sarà gestito dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), che fa parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Brindisi, in collaborazione con la direzione sanitaria dell’ospedale e con gli specialisti di branca che hanno in carico soggetti affetti da patologie che comportano un aumentato rischio di complicanze in caso di infezione (come immunodeficienze, trapianto d’organo, malattie oncologiche, diabete, insufficienza renale, BPCO, patologie reumatologiche e altre condizioni cliniche). “L’attivazione di questo ambulatorio – dichiara il direttore generale dell’Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio – rappresenta un rafforzamento concreto della nostra capacità di tutela verso i soggetti a maggior rischio, attraverso un servizio integrato e costruito sui bisogni reali dei pazienti”. Per il direttore sanitario dell’Asl, Vincenzo Gigantelli, “questa iniziativa consolida il legame tra ospedale e territorio, migliorando la continuità e l’appropriatezza dell’assistenza nei confronti della popolazione più vulnerabile”. Andrea Molino, direttore medico dell’ospedale Perrino, evidenzia: “la direzione medica ha accolto con entusiasmo questa significativa innovazione nel panorama ospedaliero, con l’auspicio di consolidarla, a beneficio di tutti i pazienti”.

“La vaccinazione in ambito ospedaliero – aggiunge il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite – conferma l’importanza di utilizzare diversi setting per ampliare l’offerta vaccinale e passare ad un approccio proattivo all’interno dell’intero percorso clinico-assistenziale del paziente, considerando la vaccinazione parte integrante del percorso di cura”.

Salvatore Minniti, direttore della UOC Malattie infettive del Perrino, conclude: “la collaborazione con la direzione e con il SISP, ormai consolidata, trova in questa opportunità un ulteriore punto di forza. La presenza di questo ambulatorio è espressione concreta di una sinergia costruita nel tempo”.

