Il Teatro Kopó di Brindisi inaugura il nuovo anno con un fine settimana di teatro che attraversa mito, immaginazione e desiderio, parlando a pubblici diversi ma uniti dalla forza del racconto.

Il 17 e 18 gennaio va in scena “Aramen & Stannum”, spettacolo scritto da Domenico Loddo, con la regia e la produzione di Christian Maria Parisi, interpretato da Silvana Luppino e Domenico Canale. La pièce prende spunto dagli interrogativi che ancora avvolgono i Bronzi di Riace e dalla loro rocambolesca scoperta, fondendo storie e suggestioni come rame (Aramen) e stagno (Stannum) per forgiare quadri scenici e personaggi sospesi tra mito e contemporaneità.

Chi sono quei due corpi restituiti dal mare? Uomini, eroi, dei? Le celebri statue diventano metafora dell’emigrazione, testimonianza di un viaggio in cui l’umanità rigenera se stessa e la propria cultura. Aramen & Stannum si configura come un percorso semiserio di risalita, un attraversamento notturno tra miti, leggende e dialoghi ai confini dell’ignoto.

Nello stesso weekend, sabato 17 gennaio alle ore 16.30, il Teatro Kopó accoglie anche il pubblico dei più piccoli e delle famiglie con “La Pigna e il Mare”, spettacolo prodotto da Teatro Primo, con la regia di Christian Maria Parisi, interpretato da Francesca Russo e Silvana Luppino, accompagnato dalle musiche originali di Pino Tafuto, con scene e costumi di Valentina Sofi e luci di Guillermo Laurin.

La favola nasce dall’idea che il mondo continui a muoversi grazie a una forza creatrice primordiale: il desiderio. Protagonista è una piccola pigna che vive seguendo i ritmi immutabili del bosco, finché un giorno sente parlare di qualcosa di misterioso e lontano: il mare. Da quel momento il viaggio ha inizio. Cadendo dalla quercia e attraversando l’ignoto, la pigna viene aiutata da incontri inattesi — un picchio, un orso, un pinguino, il vento di ponente — sotto lo sguardo protettivo di Madre Natura, narratrice di una storia che invita a rischiare, a non accontentarsi, ad avere il coraggio di uscire da sé per ritrovarsi davvero.

Un fine settimana che conferma la vocazione del Teatro Kopó a proporre una programmazione attenta alla qualità artistica e all’incontro tra generazioni, dove il teatro diventa spazio di riflessione, meraviglia e scoperta.

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

🎟 Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.it

Aramen & Stannum: Sabato 17 Gennaio ore 20.30 e Domenica 18 Gennaio ore 18.00 –

L’aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica è sempre offerto dal Teatro Kopó