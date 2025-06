Sono partiti i lavori per la realizzazione dell’area mercatale nell’ex Giardino delle Delizie.

“Dopo un complesso percorso burocratico – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo avviato i lavori per la realizzazione dell’area mercatale. Puntiamo a realizzare uno spazio polifunzionale dedicato a mercati, fiere ed attrezzato per spettacoli, eventi o per trascorrere del tempo all’aria aperta. L’obiettivo principale è migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e rendere più̀ agevole l’accesso al mercato a tutte le persone che ogni sabato lo frequentano.”

Il primo lotto di interventi appena avviato, che prevede un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro, interessa la parte estrema del giardino delle Delizie nella zona delimitata da via Foscolo e viale Germania. Su questo terreno, che da anni si presenta come uno spazio rurale privo di identità, sarà realizzato un parcheggio dotato di illuminazione, percorsi pedonali e un marciapiede che collegherà via Belgio e Via Cavour.

“L’area mercatale – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – avrà un impatto positivo sulla dotazione di servizi dei quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie che potranno beneficiare di uno spazio attrezzato per diverse attività, ma anche di un parcheggio utile per lo sviluppo dell’intermodalità.”

Il parcheggio potrà accogliere circa 130 veicoli e si trova in una posizione strategica nella prospettiva della realizzazione del nuovo Istituto Fermi e per rispondere nell’immediato alle esigenze di posti auto in occasione del mercato settimanale nel quartiere Peschiera.

“Con questa opera pubblica – afferma l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – vogliamo migliorare le condizioni lavorative degli operatori, rendere ottimale la fruizione del mercato e liberare i residenti del quartiere Peschiera che ogni sabato vivono enormi disagi.”

L’Amministrazione Comunale ha stanziato le risorse anche per gli interventi successivi prevedendo nel bilancio circa 766 mila euro per il secondo lotto di lavori. Grazie a questo stanziamento sarà possibile dare continuità al cantiere per rendere l’opera disponibile nel minor tempo possibile.

“L’avvio dei lavori dell’area mercatale – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – arriva al culmine di una complessa procedura che ha consentito l’acquisizione dei terreni nel patrimonio comunale. L’obiettivo di questa infrastruttura è dotare la Città di uno spazio in grado di rispondere alle esigenze degli operatori del settore e dei cittadini.”

L’area mercatale, così come previsto dal PUG, sorgerà nella zona al confine tra i quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie e sarà attrezzata per accogliere mercati, fiere, sagre e manifestazioni in generale, con zone pensate per attività sportive, svago, passeggio e relax. L’intera area sarà dotata di servizi igienici, di impianto di illuminazione e sistema di videosorveglianza.

