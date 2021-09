Tutto pronto per l’avvio dell’ottava edizione di “Francavilla è jazz”, la rassegna musicale che porterà dal 3 al 5 settembre in Piazza Giovanni XXIII i grandi interpreti della scena jazzistica internazionale.

Si comincerà venerdì 3 settembre con il concerto dell’Antonio Faraò Trio. Una formazione esplosiva guidata da Antonio Faraò, riconosciuto come uno fra i migliori pianisti jazz italiani in ambito mondiale, che sarà affiancato da Ameen Saleem, contrabbassista statunitense di purissimo talento, e Vladimir Kostadinovic, batterista serbo di rara sensibilità e grande creatività ritmica.

Secondo appuntamento sabato 4 settembre con il Rosario Giuliani Quartet composto da Rosario Giuliani (sax alto), Vittorio Solimene (pianoforte), Dario Deidda (basso) e Roberto Gatto (batteria). La formazione presenterà il lavoro Love in Translation con alcuni storici standard della tradizione jazzistica e composizioni originali di Giuliani.

Chiusura in grande stile domenica 5 settembre con il Rosario Bonaccorso Quartet feat Olivia Trummer. La formazione, composta da Fulvio Sigurtà (tromba e flicorno), Rosario Bonaccorso (contrabbasso), Nicola Angelucci (batteria) e da Olivia Trummer (voce e pianoforte), proporrà alcuni brani di Bonaccorso e composizioni originali realizzate con Olivia Trummer.

Tutti concerti si svolgeranno con inizio alle ore 21:00 in Piazza Giovanni XXIII con ingresso gratuito e unico accesso da Piazza Vittorio Emanuele II. In base alle disposizioni di legge vigenti si potrà accedere nell’area concerto mediante esibizione di una certificazione verde in digitale o su carta.

Non solo musica, quest’anno il jazz a Francavilla Fontana sarà celebrato anche con l’arte grazie alla mostra di Savino D’Andrea “Jazz e Musica popolare” che si terrà presso la Sala Belvedere di Castello Imperiali dal 3 al 10 settembre. L’inaugurazione della personale di pittura è prevista venerdì 3 settembre alle ore 18.30 alla presenza del Sindaco Antonello Denuzzo, dell’Assessora alla Cultura Maria Angelotti, del Direttore Artistico di Francavilla è jazz Alfredo Iaia, del Presidente dell’Associazione La Sfera Pinuccio Marinosci, del Direttore Artistico della Casaccia Gennaro Solferino e dell’artista Carmelo Conte.

Francavilla è jazz è una rassegna a cura dell’Associazione Francavilla è Jazz con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e la direzione artistica di Alfredo Iaia.

Comune di Francavilla Fontana