Grande partecipazione in Sala consiliare a Cisternino per la presentazione del libro “Alan Lomax. Un americano nella Valle dei Trulli” a cura di Massimiliano Morabito, apprezzato ricercatore indipendente e conosciuto come musicista del Canzoniere Grecanico Salentino. Con l’autore ha dialogato la referente locale del Presidio del Libro, la professoressa Roberta Leporati in un interessante dibattito dove è emerso il “dietro le quinte” di una straordinaria avventura di ricerca che custodisce il cuore sonoro della Valle d’Itria. Il volume ricostruisce la spedizione di uno dei più illustri etnomusicologi del Novecento ed

è impreziosito dalla prefazione di Anna Lomax Wood, figlia di Alan Lomax, a sua volta protagonista di un puntuale lavoro di salvaguardia del patrimonio culturale internazionale.

Un incontro che invita a riflettere sulla necessità di custodire archivi che raccontano la storia viva delle comunità. L’autore Massimiliano Morabito ha ottenuto il recente riconoscimento dove l’Archivio e la sua biblioteca privata sono stati dichiarati di particolare interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia. Un ulteriore segno dell’importanza della sua attività di ricerca e conservazione.

«Già da anni conoscevo quella spedizione e i materiali che ne derivavano – sottolinea l’autore Massimiliano Morabito – ma solo in quel momento ho compreso l’urgenza e il valore di condurre una vera e propria ricerca per restituire volti, storie, contesto e dignità alle registrazioni di Lomax e riportare alla luce le vite di chi, pur rimanendo anonimo per decenni, aveva contribuito a uno dei più importanti progetti di documentazione musicale del Novecento. Un ringraziamento profondo al Presidio del Libro di Cisternino per l’invito e per l’accoglienza generosa. E poi, come spesso accade quando le parole finiscono, arrivano i compagni di suono e nasce una ronda finale. Un cerchio antico, dove simbolicamente siamo tutti sullo stesso piano, senza distinzioni di genere, età, provenienza o condizione, uniti dal ritmo, dall’ascolto». Morabito, laureato al DAMS di Bologna, da oltre vent’anni conduce ricerche indipendenti demoetnoantropologiche nel Sud Italia. Ha collaborato con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA), contribuendo all’arricchimento degli archivi con preziosa documentazione audiovisiva e fotografica. Ha insegnato Antropologia della Musica e Metodologia della Ricerca sul Campo presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Entusiasta la prof. Roberta Leporati: “Una serata intensa che ci ha incuriosito e condotto nel mondo della musica popolare. Ci ha fatto sentire eredi culturali di qualcosa di nuovo per molti di noi. Una ricerca scientifica curata in ogni dettaglio e ricca di spunti di riflessione”. Sottoscrive il pensiero il Sindaco Enzo Perrini: “Il Presidio del libro Cisternino che ringrazio per l’impegno profuso in questi anni a favore della cultura e della lettura, ha aperto il nuovo anno con la piacevole presentazione del volume del nostro concittadino. La sua passione racchiude solo una piccola parte del suo grande lavoro di ricerca portato avanti da decenni rivolto alla musica popolare ed alle tradizioni. Un professionista che con cura e metodo ha creato un archivio storico riconosciuto anche dal Ministero dei Beni Culturali e che riesce sempre a trasmettere il suo amore per la ricerca delle nostre tradizioni popolari musicali”.

Articolo inviato da Francesco Zizzi