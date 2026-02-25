L’Associazione Il Curro APS, gestore della Casa di Quartiere Gala House di Tuturano, organizza per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18.30 l’Open Day di Cucito Creativo, tenuto dall’insegnante Angela Ferraro.

Macchine da cucire, stoffe, fantasia e buona compagnia: un’occasione speciale per scoprire il laboratorio, mettersi in gioco e sperimentare il piacere di creare, anche per chi è alle prime armi. Un invito aperto a tutti coloro che desiderano rilassarsi, divertirsi e scoprire talenti nascosti, perché in ognuno di noi possono esserci doti e qualità inimmaginabili.

L’Open Day di Cucito Creativo rientra nella ricca programmazione di attività promosse dalla Casa di Quartiere Gala House, che propone numerosi laboratori e corsi già attivi: chitarra e basso, batteria e percussioni, lettura in silenzio e ad alta voce anche in inglese, book club, cineforum, corsi di inglese per tutte le età, conversazioni in lingua, assistenza allo studio e supporto alle tesi.

A breve partiranno inoltre nuovi workshop di fotografia, acquerello, teatro, sartoria, canto, difesa personale, meditazione e molte altre iniziative. La Casa di Quartiere è uno spazio aperto, inclusivo e partecipato, sempre disponibile ad accogliere proposte e suggerimenti dell’utenza, per rispondere alle diverse esigenze della comunità e incarnare pienamente lo spirito autentico della Casa di Quartiere.

Si ricorda inoltre che tutti i giorni è attivo lo Sportello di Ascolto con la pedagogista, dott.ssa Stefania Guadalupi.

📍 Casa di Quartiere Gala House

Via Adua, 90 – Tuturano

Raggiungibile anche con autobus linea n. 7