Secondo successo consecutivo per la Junior Fasano, che espugna la Karl Wolf Arena di Merano superando a domicilio l’Alperia Black Devils con un convincente 24-27.

Buono l’avvio della formazione biancazzurra, che dopo l’iniziale 1-0 alto-atesino firmano un parziale di 3-0, portandosi sull’1-3, con il divario che al 10’ si attesta sul +3 (3-6). I padroni di casa reagiscono con decisione tra 15’ e 20’, ribaltando il punteggio dal 6-8 al 9-8 e favorendo così un finale di frazione goal a goal, con le due squadre costantemente appaiate fino al 12-12 dell’intervallo.

Devastante, e determinante ai fini del successo conclusivo, l’approccio alla fase iniziale della ripresa da parte della Junior Fasano, che realizza un break di 4-0 allungando fino al 12-16 del 38’, e di fatto non sarà più ripresa dai locali. I Black Devils infatti, realizzano la prima rete del secondo tempo solo dopo 9’ e sono tenuti a distanza dagli ospiti, i quali però non si portavano mai oltre il +4 (14-18 al 41’, 17-20 al 46’). Il distacco torna minimo solo per un breve passaggio al 49’ (20-21), con Codina Vivanco e compagni che poi tornano prima sul +3 (20-23 al 51’) e poi sul +4 (21-25 al 55’), dando l’ultima spallata all’incontro che termina dunque sul 24-27.

Festeggiata la meritata vittoria davanti ai sostenitori fasanesi presenti nella lunga trasferta alto-atesina, i biancazzurri torneranno in campo sabato prossimo, 27 settembre, quando alle 19 sfideranno in casa la Macagi Cingoli.

Tabellino

Alperia Black Devils-Junior Fasano 24-27 (12-12 p.t.)

Alperia Black Devils: Gonzalez Parra, T. Borgato, Meye 1, Zorzi, Conte 5, Visentin 4, Sa. Gerstgrasser 5, Stricker 1, Si. Gerstgrasser, Malandrin De Oliveira 2, Haj Frej, Brenner, Ennemoser 1, Khouaja 3, Sperandio, Urban 2. All.: Emanuele Panetti

Junior Fasano: Rossa, Guarini, Corcione, Belhareth, Blida, Boggia 3, Leban, D. Somma, Notarangelo 3, Dello Vicario 1, Capozzoli, G. Somma 6, Marrrochi 3, Beorlegui 2, Codina Vivanco 9. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Leonardo Tramontini-Andrea Sicher

Risultati 3^ giornata: Macagi Cingoli-Sparer Eppan 31-25, Publiesse Chiaravalle-Conversano 24-28, Cassano Magnago-SSV Loacker Bozen Volksbank 38-31, Pressano-Brixen 35-24, Teamnetwork Albatro Siracusa-Raimond Sassari 31-29, Alperia Black Devils-Junior Fasano 24-27, Pallamano Trieste 1970-Metelli Cologne (21/09).

Classifica: Conversano e Teamnetwork Albatro Siracusa 6, Macagi Cingoli, Cassano Magnago e Junior Fasano 4, Pressano* 3, Raimond Sassari*, Pallamano Trieste 1970*, Alperia Black Devils, SSV Loacker Bozen Volksbank e Brixen 2, Metelli Cologne* 1, Sparer Eppan e Publiesse Chiaravalle 0. *Una partita in meno.

Prossimo turno (27/09): SSV Loacker Bozen Volksbank-Alperia Black Devils, Raimond Sassari-Pallamano Trieste 1970, Metelli Cologne-Cassano Magnago, Conversano-Pressano, Junior Fasano-Macagi Cingoli, Sparer Eppan-Publiesse Chiaravalle, Brixen-Teamnetwork Albatro Siracusa.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO