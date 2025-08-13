Brindisi “luogo perfetto per evidenziare i valori universali di pace, armonia e salute olistica che lo yoga incarna”. L’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao, nel ringraziare il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, “per il prezioso supporto offerto per garantire il successo della Giornata Internazionale dello Yoga, tenutasi il 22 giugno 2025 sul Lungomare Regina Margherita”, ha inteso ribadire che “il patrimonio culturale unico di Brindisi offre uno sfondo eccezionale per questa celebrazione globale”. “Il prestigioso patrimonio della città e il legame storico con il Mahatma Gandhi” sono, secondo l’ambasciatrice, i motivi determinanti del successo della giornata ed ha espresso la “speranza che questa preziosa partnership possa essere rinnovata per le future edizioni della Giornata Internazionale dello Yoga a Brindisi, tanto da dichiararsi fiduciosa che tale Giornata possa diventare “un appuntamento annuale nel calendario culturale di Brindisi”.