Ancora una volta su temi di carattere ambientale si alimentano polemiche che non trovano riscontri oggettivi nei fatti concreti. I consiglieri comunali Rossi, Cannalire e Fusco, ad esempio, chiedono a gran voce che l’argomento dell’ampliamento della discarica ‘Formica’ venga posto all’attenzione del Consiglio Comunale. Lo fanno probabilmente nella speranza che qualcuno dimentichi ciò che è accaduto nei mesi e negli anni scorsi.

Proprio il Consiglio Comunale di Brindisi, infatti, nella seduta del 22 marzo 2024, ha discusso una mozione urgente presentata da Rossi e da altri consiglieri con la quale si chiedeva di sottoporre a variante urbanistica l’ampliamento della volumetria richiesta da Formica Ambiente. Tale mozione, dopo ampia e documentata discussione, è stata respinta dalla maggioranza dei consiglieri comunali in quanto – come sostenuto dagli uffici tecnici comunali – la variante al PRG comunale vigente è assorbibile all’interno del titolo autorizzatorio ‘AIA’.

E’ questo il motivo per cui oggi le polemiche a mezzo stampa hanno solo l’obiettivo di ostacolare l’iter autorizzativo e di rendere irrealizzabile una sua pure parziale diminuzione della Tari a carico dei cittadini.

Nicola Di Donna – capogruppo Forza Italia – Brindisi