Dallo sport professionistico alle iniziative di quartiere, dalla promozione dei valori civici al sostegno concreto alla comunità. ANCE Brindisi continua a essere un presidio attivo di sviluppo e cittadinanza e rinnova il proprio legame con il territorio affiancando il Torneo dei Rioni, manifestazione che dal 21 al 25 luglio animerà Piazza Santa Teresa con il basket, la passione e l’identità dei quartieri cittadini. Una scelta che conferma la vocazione dell’associazione a promuovere coesione, partecipazione e cultura sportiva come elementi fondanti del tessuto urbano.

“Per ANCE Brindisi, il Torneo dei Rioni è una manifestazione sportiva che rappresenta un momento di coesione sociale, confronto sano e valorizzazione delle diverse anime della città. Abbiamo voluto essere in prima linea per dare un segnale concreto di vicinanza alla comunità locale ed ai tanti sportivi che animeranno questa grande festa”, ha dichiarato Angelo Contessa, Presidente di ANCE Brindisi.

L’adesione al Torneo dei Rioni si inserisce in un percorso già tracciato. Lo scorso 31 marzo, durante una partita al PalaPentassuglia, ANCE Brindisi ha premiato con una targa il New Basket Brindisi e il Circolo della Vela, riconoscendo il loro ruolo nel rafforzare l’identità cittadina attraverso lo sport e le eccellenze locali.

Poche settimane dopo, l’associazione ha messo a disposizione un pullman gratuito per permettere ai tifosi del Valtur Brindisi di assistere alla Gara 1 dei playoff di Serie A2, dando un segnale tangibile di vicinanza al basket brindisino.

Più di recente, ANCE Brindisi ha promosso un confronto con la Magistratura sul tema della legalità e della giustizia sociale, ribadendo il ruolo delle imprese edili nella tutela del bene comune e nella costruzione di una cultura della responsabilità civile.

Il sostegno al Torneo dei Rioni non si è limitato al piano simbolico. L’intervento di ANCE Brindisi ha reso possibile un’organizzazione strutturata, con servizi logistici per le giornate di gara e l’integrazione di attività culturali e sociali volte a valorizzare la partecipazione sociale e le tradizioni dei quartieri.

“Il Torneo dei Rioni rappresenta uno straordinario volano di partecipazione e divertimento: è un evento popolare che torna dopo oltre 40 anni per testimoniare il valore della tradizione e del fare squadra. ANCE Brindisi è al fianco dei protagonisti con la convinzione che ogni iniziativa di bene comune sia un investimento di futuro”, ha concluso Contessa.