Sabato 11 Ottobre torna il tradizionale appuntamento con la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, e Aipd Brindisi si impegnerà, come sempre, a diffondere un messaggio di positività e fiducia nel futuro. Lo faranno le famiglie, i ragazzi, i volontari e gli operatori di Aipd Brindisi, scendendo in piazza, con il patrocinio del Comune di Brindisi, con uno stand posto ai piedi della Scalinata Virgilio, operativo sabato 11 ottobre dalle 18,00 alle 21,00 a suon di pizzica ed altri intrattenimenti coinvolgenti.

In questa occasione speciale Aipd lancia Up With Down, la prima piattaforma italiana pensata per sostenere le idee imprenditoriali delle persone con sindrome di Down. Qui le loro idee potranno incontrare il supporto di aziende e cittadini, per diventare realtà e creare non solo lavoro per sé ma anche per gli altri. E dunque un passo avanti nel concetto di “Inclusione”: non solo poter lavorare, ma anche poter creare lavoro. L’ispirazione arriva da esperienze già avviate all’estero come quelle di Collette Divitto e John Lee Cronin che hanno trasformato una passione in un’impresa di successo. Anche in Italia vogliamo aprire nuove possibilità ribaltando gli stereotipi e dimostrando che creatività e imprenditorialità non hanno limiti.

La piattaforma ufficiale sarà lanciata il 1° Maggio 2026, rendendo concretamente possibile il finanziamento di nuovi progetti e idee di ragazzi con sindrome di Down. “Vi terremo aggiornati nei prossimi mesi – dicono i responsabili – Intanto vi aspettiamo Sabato 11 Ottobre dalle 18 alle 21 presso la Scalinata di Virgilio a Brindisi”.