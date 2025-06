Anche il CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” promuove, attraverso i volontari e le associazioni del territorio, la raccolta di gomitoli per il progetto “Viva Vittoria Brindisi” che domenica 23 novembre 2025 renderà piazza Santa Teresa a Brindisi uno spazio immenso di coperte colorate contro la violenza sulle donne. “Viva Vittoria” è il progetto ideato da Cristina Begni che ha realizzato la prima edizione a Brescia, ripetuta poi su candidatura in tante altre città italiane e anche all’estero. Si propone di condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare “cominciando da noi stesse, dalla consapevolezza che noi decidiamo della nostra vita”.

“Attraverso la cura delle relazioni – dice Rino Spedicato, CSV Brindisi Lecce – riusciamo ad attivare percorsi che possono rivelarsi importanti. Ma c’è bisogno di collaborazione e di rete, perché da soli non si cammina in più. Dinnanzi a tanta violenza occorre reagire e ci piace l’idea di tessere insieme la speranza. Lo scopo del progetto è particolarmente significativo: rendere autonome le donne e per farlo c’è bisogno di risorse per contribuire all’operato dei centri antiviolenza”.

Il progetto prevede la realizzazione di quadrati di lana lavorati ai ferri o all’uncinetto di dimensioni di 50×50 cm che serviranno per comporre coperte da 100×100 cm da vendere, devolvendo il ricavato a progetti che si occupano del sostegno di donne vittime di violenza. In tutta Italia hanno aderito una quarantina di città: intere piazze sono state rivestite di coperte colorate per lanciare un messaggio forte e chiaro contro uno dei mali più gravi della società di oggi.

A Brindisi questa grande opera relazionale è promossa da Filomena Pomes D’Agnano dell’associazione “Tutto quello che vorrei” e Stefania Rescio dell’ associazione “Il bene che ti voglio” che hanno dato vita a “Viva Vittoria Brindisi”. “Viva Vittoria non è solo fare quadrati o coperte – aggiunge Filomena Pomes D’Agnano – ma organizzare serate, aperte anche ai giovani, in cui si parla dell’utilità e del senso di questo progetto, che giorno dopo giorno sta raccogliendo adesioni e consensi”.

Il ricavato della vendita dei manufatti verrà devoluto ai centri antiviolenza brindisini “Crisalide”, “Io Donna” e “Ricomincio da me”, impegnati attivamente nell’aiuto alle donne che vogliono uscire da contesti di violenza e che hanno già ideati progetti finalizzati alla formazione. A rendere concreta la finalità del progetto le parole di Lia Caprera, presidente di “Io Donna” Brindisi: “Nel 2024 il centro antiviolenza Io Donna ha registrato 60 accessi, di cui 34 donne afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi/S. Vito dei Normanni e 26 donne da altri Ambiti. Tra esse 43 hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dal contesto di violenza. Nel 2025 l’Osservatorio Nazionale del movimento transfemminista “Non Una Di Meno” fino all’8 maggio ha registrato 27 femminicidi e almeno 21 tentati femminicidi. Nella provincia di Brindisi, nell’arco di un anno, da giugno 2024 a maggio 2025, due donne di Latiano sono state vittime di tentato femminicidio con grave rischio della vita”.

E’ possibile contribuire a “Viva Vittoria”, consegnando i gomitoli tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 presso la sede del CSV Brindisi Lecce, in via Spagna, 16 al quartiere Bozzano (Info 0831.515800 o 346.8647863).