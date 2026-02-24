Appia Rugby corsaro a Santeramo, trionfa nel big-match della 9^ giornata del girone appulo-calabro della Serie C di Rugby e si laurea campione del girone con due giornate di anticipo.

Il match contro la Rugby Union Santeramo termina con il punteggio di 67-21 in favore dell’Appia, con una prestazione che, nonostante l’evidente flessione del secondo tempo, ha confermato ancora una volta la netta superiorità della squadra brindisina anche nei confronti della seconda forza del girone.

Prima frazione di assoluto dominio tecnico e tattico dell’Appia Rugby – probabilmente il migliore primo tempo dell’intera stagione – con un gioco fluido, dinamico e spettacolare che ha messo in grande difficoltà la difesa di Santeramo. Dopo appena due minuti di gioco, Brindisi passa già in vantaggio con il mediano di apertura di Bonaparte che va a finalizzare un’azione corale ben costruita e portata avanti da Konaté.

La partita si mette subito in discesa per gli ospiti, che macinano metri e continuano a segnare con regolarità, capitalizzando al massimo ogni occasione: vanno in meta D’Oria, Konaté (2 volte), Di Nunzio (2 volte), Paiano e Mangione, con il Santeramo che riesce solo a trovare la marcatura del 7-17. Il tabellino al fischio del primo tempo recita 43-7 per Brindisi.

La seconda frazione di gioco, invece, è tutta un’altra storia: cala l’intensità della partita che diviene a tratti noiosa, con pochi guizzi da entrambe le parti.

Dopo aver segnato altre due mete con Della Rocca e ancora Bonaparte, infatti, l’Appia dà la chiara impressione di aver “digerito” troppo presto la vittoria, abbassando la guardia. Santeramo ne approfitta per segnare due mete consecutive, che dimostrano la tenacia della squadra di casa la quale, però, non riesce comunque a riaprire la partita che si chiude definitivamente con le marcature di Mangione e, allo scadere, di Rubino che certificano la vittoria dell’Appia Brindisi, fissando il punteggio finale sul 67-21.

Con questo importante successo, l’Appia è matematicamente prima e vincitrice del girone, un traguardo che testimonia la forza e la solidità della squadra dimostrata sin dalla prima giornata e mai messa in discussione in questa stagione rugbistica. Nonostante il vantaggio accumulato, la squadra brindisina dovrà affrontare la prossima partita – domenica 1 marzo in casa con Trepuzzi – con un mix di cautela e determinazione, soprattutto alla luce delle numerose assenze che si stanno profilando.

Oltre agli infortuni già a referto, si aggiungono quelli subiti dal capitano Mangione, da Argentiero e dall’insostituibile D’Oria, usciti malconci dalla trasferta a Santeramo. La squadra dovrà fare di necessità virtù, cercando di mantenere alta la concentrazione e l’intensità per mantenere la leadership del girone e proseguire la corsa verso l’obiettivo finale dei play-off promozione.

Marco Della Rosa

Addetto stampa Appia Rugby Brindisi