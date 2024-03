La provincia di Brindisi continua ed essere scossa da incidenti stradali che, purtroppo, mietono vittime.

Nella notte è deceduto Oronzo Mellone, 67 anni, residente di Trepuzzi. Ieri l’uomo, mentre era alla guida della sua auto lungo la strada provinciale da Mesagne a San Donaci, nella contrada Casacalva, è stato vittima di un improvviso malore che ha causato la fuoriuscita del veicolo e l’urto contro un albero. Accanto a lui c’era sua moglie, 62 anni.

Dopo l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio, due ambulanze del 118 di Mesagne e la polizia locale sono giunte sul luogo, ma è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per facilitare il recupero dei feriti. Entrambi i coniugi sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Purtroppo, per Oronzo Mellone non c’è stato nulla da fare.

La tragedia sulla strada provinciale tra Mesagne e San Donaci non ha risparmiato neanche la mattinata, quando un’auto e uno scooter si sono scontrati, causando ferite al conducente del mezzo a due ruote. Quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale di Brindisi per ulteriori accertamenti, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il bilancio di questi due incidenti ravvicinati getta un ulteriore ombra sulla sicurezza delle nostre strade provinciali, anche alla luce dei dati ufficiali che attestano la provincia di Brindisi tra quelle meno sicure d’Italia.