La Giunta Distrettuale manifesta vicinanza e sostegno al personale addetto all’Ufficio per il processo in servizio nel Distretto di Lecce, impegnato a manifestare per richiedere al decisore politico che tale Ufficio, istituito per la realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R. e con scadenza 30 giugno 2026, possa divenire in modo stabile parte integrante dell’Amministrazione della Giustizia.

L’esperienza di tale Ufficio è stata straordinariamente positiva, avendo fornito il personale ad esso addetto, assunto con contratto a tempo determinato, un contributo prezioso all’efficacia e all’efficienza del servizio giustizia.

La sua istituzione ha consentito di dotare l’amministrazione di un capitale umano altamente qualificato e, quindi, di affiancare al magistrato, in un’epoca caratterizzata da un numero sempre crescente di domande di giustizia, uno staff a suo supporto, staff che ha fornito un contribuito prezioso perché quelle domande di giustizia potessero ricevere risposte ancor più rapide ed efficaci.

La Magistratura, che ha accolto tale istituzione con entusiasmo e soddisfazione, ha investito tempo, mezzi e risorse perché il personale ad esso addetto potesse rapidamente divenire un ganglio del sistema giustizia, svolgendo, a tal fine, una massiva attività di formazione che ha prodotto frutti di grande qualità proprio perché rivolta ad un capitale umano già altamente qualificato.

Ove l’esperienza di tale Ufficio non proseguisse oltre il 30 giugno 2026, tale investimento rischierebbe di rimanere solo fine a sé stesso.

La Giunta distrettuale si associa, quindi, alla richiesta che il personale addetto all’Ufficio per il processo in servizio nel Distretto di Lecce rivolge al decisore politico, formulando il sincero e convinto auspicio che tale Ufficio possa divenire in modo stabile parte integrante dell’amministrazione della Giustizia e che, quindi, le relative dotazioni organiche possano essere coperte con personale assunto a tempo indeterminato.

I componenti della Giunta assicurano la loro partecipazione alle manifestazioni in programma nella giornata odierna a Lecce, Taranto e Brindisi, dando lettura del presente comunicato.

LA GIUNTA DISTRETTUALE DI LECCE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI