Lunedì 4 agosto a San Vito dei Normanni torna l’appuntamento con “Buon Compleanno Maestro”, anteprima della XXVIII edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo”. Una serata che invita a vivere il centro storico con occhi nuovi seguendo il filo teso della musica tra cortili e memorie. Non solo ascolto ma immersione: un percorso che intreccia luoghi e suoni, barocco e jazz, parole e silenzi, trasformando la città in uno spazio da attraversare con curiosità e stupore. Il Barocco Festival, organizzato dalla Città di San Vito dei Normanni con il Comune di Brindisi, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, è sotto la direzione artistica del M.O Cosimo Prontera. L’anteprima propone due momenti distinti ma collegati, da vivere come un piccolo viaggio a tappe. Main partner è Enel.

Alle ore 21, nel Castello Dentice di Frasso, si apre con “Gli Highlights. Altri punti di vista”, concerto del collettivo “Baroque Dixie Héritage”. Il barocco incontra il jazz tradizionale in stile dixieland: brani di Leonardo Leo, Pachelbel, Charpentier e Mozart vengono riletti con swing, improvvisazioni e sonorità da jazz band. Non una contaminazione ma un dialogo vivo tra epoche e linguaggi, capace di restituire al repertorio antico una vitalità sorprendente. La serata, introdotta dal giornalista Raffaele Romano, inaugura i festeggiamenti per il 331° compleanno di Leonardo Leo. Ingresso con biglietto di 3 euro, fino a esaurimento dei posti. Biglietti disponibili online sul circuito Vivaticket e direttamente la sera del concerto presso il Castello. Info: 347 0604118.

Alle ore 23 si prosegue in via Giudice Sardelli, nel luogo che la tradizione indica come possibile casa natale del compositore. Qui, a ingresso libero, va in scena “Salotto napoletano. Arie vs. Canzoni” con il “Mefitis Duo”, formato da Valeria Veltro (contralto) e Gaetano Agoglia (chitarra). Il programma accosta due anime della musica partenopea: da un lato le raffinate arie da camera del Settecento firmate da Leo, Paisiello e Cimarosa, dall’altro le canzoni d’autore tra Ottocento e primo Novecento.

La mezzanotte porta con sé l’ultimo atto della serata: una torta da tagliare per il compleanno di “Don Lionardo”. A offrirla è Emalu Pasticceria di San Vito dei Normanni, insieme alla linea “Don Lionardo’s Sweets”. Un gesto semplice e conviviale per chiudere la “Notte Barocca” e ricordare che alcune musiche non invecchiano: continuano a farsi ascoltare, assaggio dopo assaggio, secolo dopo secolo.

PROGRAMMA “BUON COMPLEANNO MAESTRO”

• Lunedì 4 agosto ore 21

Castello Dentice di Frasso • San Vito dei Normanni

BUON COMPLEANNO MAESTRO!

The Highlights. Altri punti di vista

Baroque Dixie Hèritage | Mino Lacirignola tromba e conductor

• Lunedì 4 agosto ore 23

Via Giudice Sardelli • San Vito dei Normanni

BUON COMPLEANNO MAESTRO!

Salotto Napoletano. Arie vs. Canzoni

Duo Valeria Veltro contralto, Gaetano Agoglia chitarra

Ufficio Stampa «Barocco Festival Leonardo Leo»