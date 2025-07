Dopo le legittime preoccupazioni espresse nelle scorse settimane dalle maestranze dell’indotto, relativamente ai budget contrattuali terminati nel settore coibenti e ponteggi, la nostra segreteria nei giorni scorsi si era prontamente attivata affinché Eni Versalis mantenesse gli impegni assunti sulla continuità lavorativa anche delle aziende dell’indotto in sede ministeriale il 10 marzo.

Il settore ponteggi e coibenti ricordiamolo è particolarmente strategico, la sua opera consente la continuità lavorativa anche per altre aziende in appalto, come quello della manutenzione meccanica per esempio e non solo.

La positiva notizia ricevuta in queste ore sulla conferma e del ripristino dei budget contrattuali farà certamente tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori in ansia anche per le scadenze del proprio contratto di lavoro.

Sarà nostra cura continuare a monitorare le attività e gli impegni assunti con le O.O.S.S. firmatarie dell’accordo ministeriale, relativamente a tutti gli adempimenti previsti nella trasformazione industriale di ENI VERSALIS.

Segreteria Provinciale FIALC CISAL Brindisi